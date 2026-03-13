Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Ормузкият проток е отворен за преминаване, стига Иран да не стреля

13 март 2026, 17:03 часа 364 прочитания 0 коментара
Тези невероятно "проникновени" думи, които виждате в заглавието, са дело на американския военен министър Пийт Хегсет. За неверниците - нека изгледат долното видео. За тези, които хем не вярват, хем не владеят английски език - да използват изкуствен интелект за превод. Или ако не могат, да намерят някой, който владее английски език да потвърди:

Покрай великото проникновение Хегсет обясни и, че една от причините САЩ да изберат да унищожат иранския военноморски флот е именно Ормуският проток. Само че протокът е толкова тесен, че само с дронове "Шахед", които Иран притежава в изобилие, може да бъде ефективно блокиран. Но военният министър на САЩ настоя, че американците вече унищожили производството на балистични ракети в Иран и на иранците им оставали "само" такива, които вече са произвели и имат на склад.

Хегсет обяви и за "фалшиви новини" и "абсурдно" публикуваното от CNN, че той и колегите му воглаве с американския президент Доналд Тръмп не били помислили какво да правят с Ормузкия проток като нападнаха Иран. Колко са помислили всеки може да се увери като погледне цената на петрола или тези на бензиностанциите, дори в България. А Хегсет се напъна и, че колкото по-скоро Дейвид Елисън (главният изпълнителен директор на Paramount) купи CNN, толкова по-добре - сякаш примерите за липса на мозъчни клетки ще изчезнат, ако няма кой да ги обявява - ОЩЕ: Тръмп и Пентагонът с огромна грешка при планирането на войната в Иран, държавници и мениджъри останали със зяпнала уста (ВИДЕО)

Ивайло Ачев Отговорен редактор
