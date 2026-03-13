Ормузкият проток е отворен за преминаване, стига Иран да не стреля

Тези невероятно "проникновени" думи, които виждате в заглавието, са дело на американския военен министър Пийт Хегсет. За неверниците - нека изгледат долното видео. За тези, които хем не вярват, хем не владеят английски език - да използват изкуствен интелект за превод. Или ако не могат, да намерят някой, който владее английски език да потвърди:

Hegseth on the Strait of Hormuz:



The only thing prohibiting transit in the straits right now is Iran shooting at shipping.



— Clash Report (@clashreport) March 13, 2026

Покрай великото проникновение Хегсет обясни и, че една от причините САЩ да изберат да унищожат иранския военноморски флот е именно Ормуският проток. Само че протокът е толкова тесен, че само с дронове "Шахед", които Иран притежава в изобилие, може да бъде ефективно блокиран. Но военният министър на САЩ настоя, че американците вече унищожили производството на балистични ракети в Иран и на иранците им оставали "само" такива, които вече са произвели и имат на склад.

Хегсет обяви и за "фалшиви новини" и "абсурдно" публикуваното от CNN, че той и колегите му воглаве с американския президент Доналд Тръмп не били помислили какво да правят с Ормузкия проток като нападнаха Иран. Колко са помислили всеки може да се увери като погледне цената на петрола или тези на бензиностанциите, дори в България. А Хегсет се напъна и, че колкото по-скоро Дейвид Елисън (главният изпълнителен директор на Paramount) купи CNN, толкова по-добре - сякаш примерите за липса на мозъчни клетки ще изчезнат, ако няма кой да ги обявява - ОЩЕ: Тръмп и Пентагонът с огромна грешка при планирането на войната в Иран, държавници и мениджъри останали със зяпнала уста (ВИДЕО)

Hegseth on Iran:



Reports that the Trump administration underestimated the Iran war’s impact on the Strait of Hormuz are ridiculous.



For decades, Iran has threatened shipping in the Strait of Hormuz. This is always what they do — try to hold the strait hostage.



Does CNN think… — Clash Report (@clashreport) March 13, 2026