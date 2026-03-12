Докато Тошко ме обвинява, че съм "излъгал позорно", неговата партия в клинична смърт блокира 437 милиона евро за България

"Днес Тошко Йорданов от ИТН ме обвинява, че съм „излъгал позорно“ за дарението. В същото време неговата партия в клинична смърт блокира законови промени, от които зависят 437 милиона евро за България по Плана за възстановяване. И тук има и още една ирония. Точно от хората на Слави Трифонов и Тошко Йорданов да слушаме обвинения кой бил излъгал. Същите хора, които обещаваха промяна, а после се превърнаха в мюре на същия модел на управление - този на Борисов и Пеевски."

Това написа в профила си в социалните мрежи кметът на Столична община Васил Терзиев по повод поредната порция обвинения от бившата власт, в лицето на ГЕРБ, ДПС и ИТН към столичния кмет за даренията му към групата на Ивайло Калушев и Петрохан.

Той призова да се публикува цялата информация по случая, за да се спре със спекулациите. "Аз нямам какво да крия. Но вместо пълната истина на обществото се поднася готов сценарий, готов наратив, готово обвинение - още преди фактите да са ясни", пише Терзиев.

