Ако бях застрахователен агент, нямаше да издам полица на Моджтаба Хаменей

Думите от заглавието са на издирвания от Международния наказателен съд в Хага израелски премиер Бенямин Нетаняху и касаят новия духовен лидер на Иран - аятолах Моджтаба Хаменей:

Netanyahu on Mojtaba Khamenei and Naim Qassem:



If I were an insurance agent, I wouldn’t issue life insurance policies to these two individuals. pic.twitter.com/ug0iinsWI7 — Clash Report (@clashreport) March 12, 2026

В светлината на казаното от Нетаняху, британският таблоид The Sun публикува материал, според който Моджтаба Нетаняху всъщност е много тежко ранен - и двата му крака са ампутирани и е в кома. Според The New York Times Моджтаба е ранен още на 28 февруари, при удара, при който беше убит баща му - аятолах Али Хаменей, но е само със счупен крак и порезни рани - ОЩЕ: Иран потвърди: Новият ни върховен лидер е ранен

"Елиминирахме стария тиранин. И новият тиранин, куклата на конци на Революционната гвардия", не може да си покаже лицето публично", добави Нетаняху - Още: "Иран може да отвори други фронтове": Новият върховен лидер не се появи, прочетоха първата му реч по телевизията

Netanyahu on Mojtaba Khamenei:



We eliminated the old tyrant. And the new tyrant, the new puppet of the Revolutionary Guards, cannot show his face in public. pic.twitter.com/wq2LAxHrk7 — Clash Report (@clashreport) March 12, 2026