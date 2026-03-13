Спорт:

Ако бях застрахователен агент, нямаше да издам полица на Моджтаба Хаменей

13 март 2026, 7:03 часа 293 прочитания 0 коментара
Ако бях застрахователен агент, нямаше да издам полица на Моджтаба Хаменей

Думите от заглавието са на издирвания от Международния наказателен съд в Хага израелски премиер Бенямин Нетаняху и касаят новия духовен лидер на Иран - аятолах Моджтаба Хаменей:

В светлината на казаното от Нетаняху, британският таблоид The Sun публикува материал, според който Моджтаба Нетаняху всъщност е много тежко ранен - и двата му крака са ампутирани и е в кома. Според The New York Times Моджтаба е ранен още на 28 февруари, при удара, при който беше убит баща му - аятолах Али Хаменей, но е само със счупен крак и порезни рани - ОЩЕ: Иран потвърди: Новият ни върховен лидер е ранен

"Елиминирахме стария тиранин. И новият тиранин, куклата на конци на Революционната гвардия", не може да си покаже лицето публично", добави Нетаняху - Още: "Иран може да отвори други фронтове": Новият върховен лидер не се появи, прочетоха първата му реч по телевизията

