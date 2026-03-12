Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Има само едно нещо, което Орбан не прави срещу нас - да ни атакува с ракети, дронове или войници

12 март 2026, 14:53 часа 385 прочитания 1 коментар
Думите от заглавието са на украинския президент Володимир Зеленски, като той ги адресира към все още премиера на Унгария Виктор Орбан в интервю за Politico. Орбан го чакат парламентарни избори на 12 април и според редица социологически проучвания той е в губеща позиция.

Зеленски категорично определи Орбан за съюзник на руския диктатор Владимир Путин. "Той стои на страната на руския лидер", заяви украинският президент, напомняйки, че унгарският премиер блокира всяко решение на ЕС в подкрепа на Украйна и спира Украйна по пътя ѝ към ЕС - Още: Никой друг президент не би могъл да направи някои от глупостите, които аз правя

Володимир Зеленски категорично отхвърли идеята да предаде Донбас на Русия, като обясни, че той е президент на Украйна и трябва да защитава украинската конституция, след като беше питан какво е неговото лично мнение. Нямам право на лично мнение, стана ясно от думите на украинския държавен глава, който напомни и колко много украинска кръв е била пролята за защита на украинския суверенитет - Много прилича на 2022 година, когато Русия нападна Украйна

Ивайло Ачев
