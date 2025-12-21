Хаосът тепърва започва наново

Думите от заглавието са на народния представител от БСП-Обединена левица, казани в студиото на БНТ. Ще дойде момент за отрезвяване и хората ще разберат, че за да има по-силна държава, трябва да плащаме по-високи данъци, коментира Стойев. По думите му нередностите и нарежданията, които идваха от парламента също отврати хората по начина, по който се работеше. Още: Драгомир Стойнев: Този бюджет е едно добро начало за бъдеща промяна на данъчната система

Според него арогантността освен от подкрепящата партия, дойде и от ГЕРБ, както и от останалите партии в коалицията. Започна се едно самозабравяне с приемане на закони за няколко минути, посочи Стойнев. Той смята, че десните партии се опитват да уязвят БСП-Обединена левица. Проблемът е, че десните партии нямат нито идеология, нито програма, добави Стойнев.

БСП не може да остане без лидер на изборите

Снимка: БГНЕС

„Сега са толкова надменни, че ще вземат 140 депутати, че ще раздават шамари, крошета, че ще се бият и тези хора не знаят къде се намират. Правителството трябваше да бъде малко по-шумно в защитата на националния интерес“, каза Драгомир Стойнев.

Той подчерта, че преди нови избори БСП-обединена левица не може да остане без ръководител и без лидер. „БСП има широка палитра от политици, така че ако се реши да има съревнование, то тогава трябва да се отиде на конгрес. Ако искаме да има политическо спокойствие, всяка една партия трябва да може да си говори с другите партии – без да се чертаят червени линии и заклинания“, призова Стойнев.

Той посочи, че само БСП вижда и усеща социалният пулс на напрежението поради липсата на бюджет и редовно правителство.

Драгомир Стойнев заяви, че е право на Румен Радев след мандата му като президент да направи свой политически проект. Дали ще бъде ляв, десен, центристки, националистически, популистки – само държавният глава трябвало да каже.

