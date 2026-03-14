Какъв е проблемът да влезем в Съвета за мир, как Пеевски ще се спаси от "Магнитски"

Не виждам какъв е проблемът България да се присъедини към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, каза лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Тошко Йорданов в предаването "Панорама". Той посочи, че ИТН е консервативна партия и е логично да подкрепя и да има същите виждания с останалите консервативни партии, включително и Републиканската партия на Тръмп.

На въпрос дали подкрепата е свързана с желание на Делян Пеевски, Тошко Йорданов заяви, че Пеевски може да решава и неговата партия може да иска всякакви неща. „Реплика, че той така се спасява от "Магнитски" - искам да знам как точно този президент може да се повлияе от едно или друго решение на някоя политическа партия“, каза депутатът.

Не коментирам решението на „ДПС – Ново начало“ или на ГЕРБ, отбеляза още лидерът на ИТН, цитиран от БТА.

За изборите

Партиите трябва да са готови за избори независимо в какво състояние се намират, каза още Тошко Йорданов. Резултатът от изборите ще бъде такъв, какъвто ще бъде. За нас не са проблем изборите, заяви той. Депутатът обясни още, че в сегашното управление ИТН е реализирала много неща, които смята за правилни и са били цели и условия за участието на политическата партия в управлението.

Няма партия в управлението, на която популярността ѝ да не спада, заяви още Йорданов. По думите му хората имат огромни очаквания и те трябва да бъдат реализирани веднага, но всяко нещо изисква определено време. Когато се случи, никой не отчита, че се е случило, добави Йорданов.

Може да е грешка, че когато бяхме с най-много депутати, не направихме правителство на малцинството, или с тези, които свалихме, коментира още той. На последните избори постъпихме отговорно – участвахме в управлението, решихме редица проблеми и сега ни се вменява вина защо сме участвали в управлението, допълни лидерът на ИТН.

Йорданов посочи още, че всяка политическа партия прави компромиси при влизане в управления с други партии. Дори да е било по-добре за нас да сме в опозиция – бяхме изправени пред практичен и морален избор, коментира също той.

За парите по ПВУ

На въпрос ще загуби ли България пари по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) поради провалените заседания на енергийната комисия, Йорданов отгорови „кворумът не се прави от наш човек“.

Депутатът обясни, че ако не се приеме този закон, държавата ще загуби пари само по този конкретен проект. Йорданов добави, че законът няма политическа подкрепа.

Още когато бяхме в управление с тогавашните ни партньори от ГЕРБ и „БСП – Обединена левица“, имахме разногласия, разясни депутатът. Той добави, че при нормален политически процес са щели да направят опит да „ремонтират“ закона.

„ПВУ е ужасно направен“, заяви Тошко Йорданов. Правителство в лицето на Асен Василев си самонаправи план, вкара неща, които не е необходимо да бъдат вътре, обясни депутатът.