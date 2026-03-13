Любопитно:

Мисля, че Путин помага малко на Иран и си мисли, че ние помагаме на Украйна

13 март 2026, 18:25 часа 405 прочитания 0 коментара
Думите от заглавието са дело, естествено, на президента на САЩ Доналд Тръмп. Той ги изрече в интервю по телефона пред Fox News - с уточнения, че да, САЩ помагали на Украйна, Путин го казвал също, както и Китай - ОЩЕ: Никой друг президент не би могъл да направи някои от глупостите, които аз правя

Но на този фон Тръмп изтърси, че САЩ нямали нужда от дроновете на Украйна, защото американските били най-добрите и САЩ знаели "най-много за дроновете" в света. И че "НАТО плаща сметките" за Украйна, като купува оръжия за украинците - ракети и друго военно оборудване. 

Същевременно, при днешната си визита във Франция украинският президент Володимир Зеленски посочи, че вече 10 арабски държави са потърсили помощ от Украйна срещу иранските далекобойни дронове "Шахед". Не става обаче само с дронове-прехващачи - трябват и специалисти, които да ги управляват, както и цялостна концепция за противовъздушна отбрана, подчерта украинският държавен глава:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

И за финал от Тръмп пред Fox News - щял да знае, че в Иран е приключило "като го почувства". Нямало да трае дълго. Плюс признание по принцип: "Мога да си променя мнението за секунди":

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп цитати украински дронове идиотщини
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес