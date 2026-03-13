Мисля, че Путин помага малко на Иран и си мисли, че ние помагаме на Украйна

Думите от заглавието са дело, естествено, на президента на САЩ Доналд Тръмп. Той ги изрече в интервю по телефона пред Fox News - с уточнения, че да, САЩ помагали на Украйна, Путин го казвал също, както и Китай - ОЩЕ: Никой друг президент не би могъл да направи някои от глупостите, които аз правя
Trump said Putin might be helping Iran “a little bit,” just as the US is helping Ukraine. He added the US does not need Ukraine’s help defending against drones. #US pic.twitter.com/VbwJIyTp3S— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 13, 2026
Но на този фон Тръмп изтърси, че САЩ нямали нужда от дроновете на Украйна, защото американските били най-добрите и САЩ знаели "най-много за дроновете" в света. И че "НАТО плаща сметките" за Украйна, като купува оръжия за украинците - ракети и друго военно оборудване.
Trump stated that Ukraine's help is not needed in countering Iranian drones— NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2026
"We are handling it ourselves. We know more about drones than anyone else. We actually have the best drones in the world," said the U.S. president.
However, Middle Eastern countries disagree.
Същевременно, при днешната си визита във Франция украинският президент Володимир Зеленски посочи, че вече 10 арабски държави са потърсили помощ от Украйна срещу иранските далекобойни дронове "Шахед". Не става обаче само с дронове-прехващачи - трябват и специалисти, които да ги управляват, както и цялостна концепция за противовъздушна отбрана, подчерта украинският държавен глава:
Zelensky stated that Ukraine can help stabilize the situation in the Middle East— NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2026
He noted that 10 countries have already reached out to Ukraine for support in defending against Iranian Shahed drones.
According to him, Ukraine has the world's largest experience in combating… pic.twitter.com/wzfV8cT3j9
И за финал от Тръмп пред Fox News - щял да знае, че в Иран е приключило "като го почувства". Нямало да трае дълго. Плюс признание по принцип: "Мога да си променя мнението за секунди":
Kilmeade: When are you going to know that it is over?— Clash Report (@clashreport) March 13, 2026
Trump: When I feel it in my bones. pic.twitter.com/HTdXcm1brb
Trump on Kharg Island:— Clash Report (@clashreport) March 13, 2026
I can change my mind in seconds. pic.twitter.com/ud9eHsy0yJ
Още: Ормузкият проток е отворен за преминаване, стига Иран да не стреля