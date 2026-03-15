Пеевски млъкна от Коледа насам

Думите от заглавието са на лидера на "Спаси София" Борис Бонев, изречени в студиото на БНТ по адрес на санкционирания от САЩ и Великобритания по "Магнитски" лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Бонев атакува Пеевски и запита има ли някакъв бизнес, до който се е докоснал и не го е фалирал. Още: Кой прави далавери с имотите на държавата? Стефан Спасов с примери от София (ВИДЕО)

„Делян Пеевски е феномен в българската политика затова, че може да компрометира с личността си. Пеевски е активен тогава, когато атакува кмета на София Васил Терзиев. Тогава, когато Пеевски те атакува, може да ти осигури подкрепа със самите си атаки срещу теб, но тогава, когато с личността си те притиска, те компрометира“, добави Бонев.

Ще участва ли "Спаси София" на изборите и има ли разрив с Васил Терзиев?

Снимка: БГНЕС

От думите на Бонев стана ясно, че „Спаси София“ няма да участва в предсрочните парламентарни избори. Фокусът за нас е ситуацията в София. Местните политики – това е нашият фокус, там имаме дългогодишния опит и предпочитаме да се фокусирахме върху тях, отколкото да скачаме на парламентарните избори, уточни Бонев.

Бонев заяви, че няма личен разрив с Васил Терзиев, но кметът не е направил ревизия на ГЕРБ. „Предпочетохме да излезем в опозиция, което определено ни развърза ръцете, защото имаме повече внесени доклади. Това, което ме боли е, че София е в застой“, добави той.

„Спаси София“ напрактика работи с Васил Терзиев, но проблемите идват тогава, когато решението на Общинския съвет не се изпълняват от кмета Терзиев.

За него е безспорен фактът, че изнудването на общината от страна на служителите на градския транспорт, е политически мотивирана. Сега с петте процента увеличение Борис Бонев не вярва да се стигне до стачка на градския транспорт. Бонев се надява един ден да чуе протест на служителите на градския транспорт за повече бус ленти и за нови автобуси.

Още: Докато Тошко ме обвинява, че съм "излъгал позорно", неговата партия в клинична смърт блокира 437 милиона евро за България