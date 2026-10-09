Десертът като главно събитие: Георги Бойковски и The Macallan в EDEN

На 14 октомври пловдивският ресторант EDEN продължава серията си от специални гастрономически срещи с вечер, посветена на авторския десерт, шотландското уиски и българските вкусове

Обикновено десертът завършва вечерята. Този път той задава посоката ѝ. На 14 октомври EDEN предлага на гостите си в Пловдив нов формат - специално дегустационно събитие с шеф Георги Бойковски, разработено в партньорство с The Macallan.

В основата на вечерта е стремежът на EDEN да среща публиката си с различни авторски почерци и да създава нови поводи за кулинарно любопитство. Този път фокусът е върху десерта и върху възможностите алкохолът да бъде част от неговата вкусова композиция.

Професионалният път на Георги Бойковски преминава през някои от най-разпознаваемите европейски кухни. Той е бил главен сладкар и част от креативния екип на мадридския DiverXO, ресторант с три звезди „Мишлен“, работил е в RocaMoo в Барселона и е стажувал в Noma в Копенхаген. Преминава специализация по ресторантско сладкарство и в Espai Sucre – школа, посветена на десерта като самостоятелна част от гастрономията.

Този опит оформя и начина, по който Бойковски мисли десерта. В работата му сладостта е само една от възможните посоки - редом с киселото, горчивото, соленото, различните текстури и ароматни пластове. Алкохолът също има свое място в тази композиция: не просто като напитка към десерта, а като вкусов и ароматен елемент, който може да добавя дълбочина, топлина и контраст. Така присъствието на The Macallan става част от самата идея на вечерта и от начина, по който десертът може да бъде изграден и преживян.

През последните години в работата на Бойковски все по-силно присъстват българската природа, сезонните продукти и местните вкусове. Сред проектите му е и „Да сготвиш гората“, концепция, която търси съвременен прочит на продукти, аромати и техники, свързани с българската среда.

На 14 октомври този подход ще влезе в кухнята на EDEN. Десертът ще бъде в центъра на дегустацията, а The Macallan ще бъде част от вкусовите и ароматните съчетания на вечерта.

Събитието е част от октомврийската програма на EDEN, с която ресторантът продължава да създава нови поводи за своите гости от срещи с гост-готвачи и авторски менюта до тематични вечери и международни колаборации. Сезонният календар се развива с всяко следващо гостуване и носи нови идеи в кухнята и различни преживявания за публиката на EDEN.

14 октомври | EDEN Restaurant

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