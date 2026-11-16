Рекорди валяха на трасето на ДЗИ Маратон Бургас

Над 2500 бегачи се включиха в надпреварата в морския град

ДЗИ Маратон Бургас се превърна в едно от ключовите събития за любителите на дългите бягания в страната и чужбина. Международната надпревара, която от тази година носи името на ДЗИ (застрахователното дружество с най-дълга непрекъсната история на българския пазар), се проведе на 15 ноември и превърна неделния ден в истински спортен празник за Бургас. Програмата предложи четири основни дистанции: 5 км, 10,5 км, 21 км и класическите 42,195 км, както и семейното бягане на 1 км. Над 2500 бегачи застанаха на старта на ДЗИ Маратон Бургас, като броят на участниците е два пъти по-голям от този в дебютното издание преди две години.

„За ДЗИ е от изключително значение да свързва името си със спортни събития, които обединяват, създават положително настроение и отправят ясно послание към всички нас за това колко са важни движението, здравословният начин на живот и споделената емоция за цялото общество. Да видим над 2500 бегачи в ДЗИ Маратон Бургас, сред които доказани професионални атлети от България и цял свят, но и аматьори, включително цели семейства, е най-яркото доказателство, че посланието ни е достигнало до правилната публика“, сподели Мария Кралева, управител на главна агенция „ДЗИ Бургас“, която връчи наградите на победителите.

В неделния ден на трасето на ДЗИ Маратон Бургас валяха рекорди. В класическата дистанция от 42,195 км бяха подобрени върховите постижения и при мъжете, и при жените. При мъжете победата заслужи Питър Ваньоике от Кения с време от 2:18:45 ч. Той подобри с 22 секунди досегашния рекорд на трасето, поставен от Дерик Нжорге през 2025 г. Втори финишира Бонфейс Мунгай, а третото място зае Нахашон Гатинги. Най-добре представилият се български състезател бе Николай Николов, който завърши пети с 2:35:12 ч. При жените Челангат Санг спечели маратона с 2:35:55 ч., подобрявайки с повече от 13 минути досегашното върхово постижение в дистанцията. Втора се класира Файт Кипсум, а трета – Нанси Гитайга. Най-добрата българка Силвия Георгиева финишира четвърта с 2:56:36 ч.

Силната надпревара продължи и на 21 км. Кенеди Роно спечели при мъжете с 1:06:01 ч., поставяйки нов рекорд на трасето и подобрявайки с 31 секунди предишното върхово постижение. При жените победата бе за Домфин Найгака с 1:15:22 ч.

На дистанцията 10,5 км първи финишираха Мирослав Спасов с 34:19 мин. и Наталия Кременска с 40:03 мин. В бягането на 5 км победата при мъжете взе Тим Пулман-Домен с 16:13 мин., а при жените най-бърза бе Юлия Василева с 20:13 мин.

Сред участниците имаше шампиони и призьори от маратони в София, Скопие, Прищина, Букурещ, Загреб, Дрезден и други европейски градове. ДЗИ Маратон Бургас се утвърждава като важно събитие от календара на международните и българските маратони и ключово събитие в есенната спортна програма на града. Маратонът е поредната инициатива в дългосрочната стратегия на ДЗИ, част от KBC Group в България, за подкрепа на големите градски маратони в страната. Партньорството свързва ангажимента на ДЗИ към спорта с по-широката тема за активния начин на живот, превенцията и грижата за здравето.