Италианският гранд Милан подготвя изненадващ трансферен ход, който може да разтърси европейския футбол през следващото лято. "Росонерите" са набелязали капитана на Ливърпул Върджил ван Дайк, чийто договор с мърсисайдци изтича в края на настоящия сезон. 35-годишният нидерландец все още не е постигнал споразумение за удължаването му, а възможността да продължи кариерата си в Италия изглежда привлекателна за него.

Милан се прицели в една от големите звезди на Ливърпул

Според информации от Италия ръководството на Милан следи внимателно ситуацията около Ван Дайк и е готово да се възползва от евентуалното му напускане на "Анфийлд". Настоящият контракт на защитника изтича на 30 юни 2027 година, което означава, че още през януари той ще има право да води преговори с чуждестранни клубове за свободен трансфер през лятото. Интересът на "росонерите" към нидерландеца не е нов, но досега не са били налице подходящите условия за осъществяването на подобна сделка.

Още: Ливърпул пренаписа историята, а Манчестър Юнайтед счупи няколко антирекорда наведнъж

Ван Дайк пред ключово решение за бъдещето си

Централният бранител продължава да бъде важна фигура в състава на Ливърпул, но навлиза в заключителния етап от кариерата си. Възможността да се изправи пред ново предизвикателство в Серия А може да се окаже решаваща при избора му. За Милан привличането на футболист с неговия опит и лидерски качества би представлявало сериозно подсилване на защитата, при това без необходимост от плащане на трансферна сума.

Още: Дългогодишен бивш играч на Ливърпул предупреди Ираола: Не хвърляйте 100 милиона за нов халф!