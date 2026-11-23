Бъдещето на Джошуа Зиркзее в Манчестър Юнайтед става все по-несигурно, а интересът към нидерландския нападател от Италия продължава да расте. Ювентус отново разглежда възможността да привлече футболиста, който така и не успя да оправдае големите очаквания след пристигането си на "Олд Трафорд". Италианският гранд може да предприеме конкретни действия още през зимния трансферен прозорец.

Ювентус не се отказва от Джошуа Зиркзее

"Бианконерите" продължават да следят ситуацията около нидерландския национал, който изпитва сериозни затруднения да се наложи в Манчестър Юнайтед. Зиркзее пристигна при "червените дяволи" през лятото на 2024 година след силни изяви с екипа на Болоня. Английският клуб инвестира над 40 милиона евро в привличането му, но нападателят не успя да демонстрира постоянството, което се очакваше от него.

Още: Треньор от шампионския сезон на Арсенал ще спасява Манчестър Юнайтед

Завръщане в Серия А изглежда все по-възможно

Въпреки трудностите в Англия 25-годишният футболист продължава да има добра репутация на Апенините, където остави отлични впечатления по време на престоя си в Болоня. Ювентус не е единственият италиански клуб, който проявява интерес към Зиркзее. Наполи също разглежда възможността да се включи в битката за неговия подпис. Евентуалното завръщане в Серия А би предоставило на нападателя шанс да възроди кариерата си в първенство, в което вече е доказал качествата си.

Още: ПСЖ поглежда към Манчестър Юнайтед за заместник на контузените Кварацхелия и Дуе