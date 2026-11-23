Средствата, които България ще получи от следващия седемгодишен бюджет на ЕС вероятно ще бъдат по-малко в сравнение със средствата, които страната ни е получавала до сега. Това стана ясно от думите на вицепремиера Атанас Пеканов, който участва в Брюксел в Съвет по общи въпроси, посветен на кохезионната политика. Пеканов коментира, че страната ни, заедно с останалите държави от групата “Приятели на кохезията”, настоява за запазване на кохезионната и селскостопанска политика.

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Вицепремиерът коментира, че в момента правителството прави разчети колко ще получи България от следващия многогодишен бюджет на блока на базата на предложението, направено от председателя на Европейския съвет Антонио Коща в края на миналата седмица. Пеканов приветства предложението на Коща за нов данък върху най-големите дигитални концерни. Според него е важно новият европейски бюджет да не бъде финансиран от регресивни данъци като приходите от системата за търговия с емисии или увеличаване на акциза върху тютюна.

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Вицепремиерът коментира още, че ЕК иска, ако може още тази година дефицитът на България да бъде под три процента от БВП. По думите му обаче правителството е решило да запази доходна и социална политика. Той припомни, че девет държави от ЕС са в процедура по прекомерен дефицит и досега в нито един случай не са били налагани глоби.

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“Имаме първа сметка. Позволете ни още няколко дни и ще излезем с официална позиция преди съвета в четвъртък за това България по кои пера подкрепя, по кои не подкрепя новото предложение. Вече изброих някои от тях”, каза Атанас Пеканов.

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На въпрос повече средства ли ще получаваме в сравнение с предишната многогодишна финансова рамка или по-малко, той отговори така: “Най-вероятно е по-малко. От доста време казвам – разбира се, че когато има нови приоритети и те взимат част от бюджета, няма как да очакваме да взимаме толкова, колкото преди. Съгласни сме с това, но не и в голяма степен. Може да бъде само символично намаляването на кохезионната политика, но не и значително.”

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