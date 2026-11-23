Двама футболисти от българското първенство попаднаха в престижна световна класация, изготвена от Международния център за спортни изследвания (CIES). Мехди Мубарик от Левски и Стефано Сенси от ЦСКА заемат съответно третото и четвъртото място сред централните полузащитници по тактическо влияние върху играта. Двамата изпреварват редица големи имена в европейския футбол, включително звездата на Барселона Педри.

Мехди Мубарик от Левски е непосредствено зад Родри и Павлович

Мароканският полузащитник на "сините" получава индекс от 1,384, който му отрежда третата позиция в подреждането. Пред него са единствено Александър Павлович от Байерн Мюнхен с 1,437 и испанският национал Родри от Барселона с 1,389. Любопитното е, че разликата между Мубарик и носителя на "Златната топка" за 2024 година е едва 0,005 пункта.

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Непосредствено след футболиста на Левски се нарежда Стефано Сенси. Италианският полузащитник на ЦСКА има индекс от 1,380, който му осигурява четвъртото място в света по разглеждания показател. Зад двамата представители на българския футбол остават играчи като Али Кабаджалман от Сион, Матс Мьолер Дели от Молде, Кайо Александре от Бахия и Педри от Барселона, който заема осмата позиция.

Какво измерва престижната класация на CIES?

Подреждането е изготвено в партньорство със специализираната компания за футболни анализи SkillCorner и обхваща представянето на състезателите през настоящия сезон в националните първенства. За да попадне в класацията, даден футболист трябва да е записал поне 540 игрови минути. Индексът се формира на базата на четири компонента: ангажираност, наличност, ефективност и склонност към поемане на рискове.

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