Феята на бола: Happy x Girls of Sofia

На 29-ти октомври хижа Кукер в планината се събуди в цветовете на есента и с една идея повече настроение от обичайното, защото именно там Happy събра 22 момичета, инфлуенсъри и любими лица на бранда за събитие, което си имаше собствена героиня на име “Феята на бола”. Поводът беше есенната кампания на Happy и новото меню с болове, което носи обещанието „Един бол и си готов" - толкова просто, колкото звучи, и толкова цветно, колкото изглеждаше масата онази следобед.

Дрескодът също не беше случаен. Гостите пристигнаха в палитрата на сезона сякаш бяха част от декора. А той беше точно такъв, какъвто си го представяш, когато си кажеш „есен в планината": голяма маса, подредена в топлите цветове на октомври, тикви, клонки и листа, а измежду тях - отрупано с вкусове. Цветните болове на Happy се оказаха истинската звезда: вегетариански, нисковъглехидратни, протеинови, поке болове - всеки с различен цвят и характер, така че да има за всеки вкус и за всяко настроение.

За настроението отвъд масата се беше погрижил барман, който не остави нито една чаша празна. Програмата беше подготвена с внимание към детайла, като водеща бе Томи Томова от Girls of Sofia, а диджей-ът се погрижи музиката да върви точно по ритъма на деня. Между разговорите гостите се включиха в активности, които превърнаха събитието в нещо повече от обяд: аранжираха букет в тиква, който да отнесат вкъщи, и се снимаха сред есенния декор и гората, докато светлината ставаше все по-мека.

Гостите си тръгнаха усмихнати, заредени и Happy, а това, честно казано, е единствената мярка за успех, която има значение за всяко събитие на Happy. Защото Happy не е само място за хранене, а повод да се събереш с хора, с които ти е хубаво, и да си тръгнеш с малко повече от това, с което си дошъл.

Ако ти е любопитно какви са боловете, разгледай страницата ТУК.