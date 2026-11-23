Наставникът на Манчестър Сити Енцо Мареска не се притеснява от серията от четири мача без победа във Висшата лига. Вместо това, той настоя, че този спад е естествена част от прехода на клуба след десетилетие под ръководството на Пеп Гуардиола. Италианецът иска отборът му да намери правилния баланс в отбраната и полузащитата, докато се подготвя да посрещне легенда на клуба обратно на стадион "Етихад" в Шампионска лига - Кевин де Бройне.

Мареска нарича спада на Ман Сити част от "прехода"

Мареска смята, че последните затруднения на Сити са били очаквани, тъй като клубът все още не се е приспособил към живота след Гуардиола. Италианецът започна първия си сезон начело със седем поредни победи в шампионата, но "гражданите" навлязоха в серия от четири мача без успех. По този повод Мареска заяви: "За мен това е част от процеса, защото е като "презареждане". Това е като ново начало след 10 години с един и същ мениджър, едно и също лице, едни и същи думи, един и същ метод."

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Мареска настоява, че няма повод за тревога и че отборът му се нуждае от време, за да намери стабилност. Миналата седмица той отхвърли предположенията, че затрудненията на Сити са свързани с факта, че клубът беше признат за виновен в дългогодишното дело с Висшата лига: "Не е лесно да се промениш изведнъж, от нищото. За мен лично всичко това е нормално и се надявам, че възможно най-скоро ще успеем да намерим правилния баланс във всички линии, в отбраната и в полузащитата, и ще можем да бъдем стабилни."

Междувременно стана ясно, че от "Етихад" нямат никакви планове да уволняват Мареска до края на сезон 2026/27, независимо от резултатите на отбора, съобщи "The Touchline". Манчестър Сити възнамерява да избягва честите смени на треньора, както в Манчестър Юнайтед и Челси. Ръководството посочва Арсенал, който запази доверието в Микел Артета въпреки трудностите в ранните му години, като пример.

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