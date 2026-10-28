“Денят на мъртвите идеи” се завръща

Единственият рекламен фестивал в света, посветен на креативни, но неосъществени концепции, ще се проведе за втора поредна година на 31 октомври, Хелоуин.

Дебютното издание на “Денят на мъртвите идеи” беше през 2025 г. и бе разпродадено. След края му гостите го оцениха с 8.1/10, а близо 97% от тях казаха, че биха го посетили отново. Това логично мотивира организаторите, Николай Димов и Виктор Минчев, да се постараят второто му пришествие да надгради успеха отпреди 12 месеца:

“През 2026 г. ще имаме повече лектори, повече умрели идеи в изложбата и убийствено парти с DJ Ангел за финал”, казват те.

Фестивалът се ражда от най-голямата болка на всеки човек в творческата индустрия – фактът, че по-голямата част от оригиналните му идеи биват покосени от обратната връзка на клиента. Създателите са си поставили за цел да променят тенденцияте в естествения прираст в сферата, като помогнат за намаляване броя на убитите концепции и осъществяването на повече креативни и ефективни такива.

В изпълнение на техния план през 2025 г. зрителите видяха пет лекции на тема “Как да ми продаваш идеи, които няма да убия”, представени от бранд и маркетинг мениджъри на водещи марки от страната и света, изложба с 20 креативни проекта, които се върнаха от онзи на белия свят, и имаха възможност да завържат контакти с нови партньори и клиенти.

“Тази година увеличаваме броя на лекциите до шест, а и сме поканили лектори от по-разнообразен бекграунд. Да, отново ще чуем представители на някои от най-големите местни и световни рекламодатели, но към тях ще се присъединят специалистът по изготвяне на презентации Борис Христов и дори Мария Цънцарова.”

Известната журналистка ще вдъхнови зрителите да се борят за идеите си и онова, в което вярват. Преди нея пък Тодорина Рангелова ще направи уникална демонстрация на живо, повдигайки завесата от най-голямата мистерия в творческата индустрия, а именно как се оценяват идеите, които агенциите представят на своите клиенти.

Що се отнася до изложбата пък, в първото издание на “Денят на мъртвите идеи” един от проектите в нея се върна към живот. Това е факт, който Виктор и Николай смятат за едно от най-големите постижения на фестивала и затова през тази година те полагат усилия да съберат още по-голям брой убити концепции с надеждата и те да възкръснат.

В подкрепа на своята мисия за подпомагане оцеляването на креативността по време на събитието Димов и Минчев ще представят и своята първа книга, “Наръчник Анти-смърт”. Подзаглавието ѝ е “Научи как да продаваш идеите си от онези, които ги убиват” и в нея 16 бранд и маркетинг мениджъри, PR-и и изпълнителен директор споделят своето мнение за креативността, отношенията агенция-клиент и дават съвети за успешно презентиране на идеи.

“Вярваме, че след 50 години това четиво ще бъде също толкова полезно, колкото и днес”, казват двамата.

Този фестивал е наистина различен. Не само заради буквално уникалната си концепция, но и заради атмосферата, при която протича. Докато повечето конференции за маркетинг и реклама са формални бизнес събития, “Денят” е точно обратното. Пространството му е богато украсено с гирлянди, свещи, черепи и цветя, посетителите са облечени в костюми за Хелоуин, паузите между лекциите предлагат куп забавления като VR experience, скициращ робот и AI фотобудка, а завършекът поставя не тих и спокоен коктейл, а шумно диджей парти с много танци.

“Ще бъде истински празник”, категорични са двамата души зад събитието. “Това е част от нашата философия. Не се събираме на опело за умрелите идеи. Напротив, събираме се, за да отпразнуваме всички креативни творения, които раждат блестящите умове в нашата индустрия.”

И въпреки това ще те посрещнат с жито и карамфили на входа.

“Денят на мъртвите идеи” ще се проведе:

На 30.10.2026 г., Хелоуин

От 12 до 20 ч.

В Интерпред, гр. София

Повече информация за фестивала ще откриеш на www.deadideasfest.com