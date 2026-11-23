Бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер предложи оригинална и радикална стратегия за Ферари на фона на напрежението между Шарл Льоклер и Люис Хамилтън. Двамата се сблъскаха по време на Гран При на Мексико, което им коства победата. След това се проведе среща за изясняване на ситуация с шефа на отбора Фредерик Васьор, но се стигна до нов инцидент по време на уикенда на Гран при на Лас Вегас.

Щайнер даде решение на проблемите на Ферари

След края на състезанието от Ферари не скриха недоволството си от Льоклер, който причини и двете ситуации. Васьор пък подчерта, че съперничеството между двамата пилоти вече е неконтролируемо и трябва да се вземат незабавни мерки, тъй като вредят на отбора. В този контекст Щайнер даде решение на проблема на Скудерията. Германецът, който е известен с откровените си и прямолинейни мнения, предложи Шарл Льоклер да бъде пратен в Хаас - клиентския отбор на Ферари. Монегаскът е карал за тима в първа свободна тренировка преди години, докато бе в долните серии.

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Щайнер прати Льоклер в Хаас

В интервю за подкаста "The Red Flags" Щайнер каза: "Нека сложим Шарл в Хаас. Това е решение. Дали някой се е замислил за това? Това би било решение. Ако не му харесва във Ферари, имаме място за него. Честно казано, доста харесвам Шарл. Той е много приятен човек, но знам, че това не значи много. Би било една идея. Може би само заплахата, че ще го направят, вече би го успокоила и тогава няма да се налага да се отървават от него. Той заслужава да не бъде доволен, защото сам създаде тази каша."

След сблъсъка между Хамилтън и Льоклер под светлините на "Градът на греха", шефът на Ферари Васьор определи инцидента като напълно неприемлив и критикува Льоклер за това, че не е спазил указанията на отбора да не изпреварва Хамилтън. След това той заяви, че ще разговаря с двамата си пилоти в часовете след състезанието, когато емоциите вече ще са утихнали. Вероятно всички страни ще бъдат попитани за следващите стъпки по време на предстоящото Гран при на Катар.

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