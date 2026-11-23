Гръм и мълния без дъжд, по-скоро пиар акция. Така в предаването Студио Actualno журналистът и международен анализатор Мохамед Халаф определи срещта в Китай на тримата диктатори Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин: “Първо трябва да се каже, че тя приключи по начин, за който важи известната китайска поговорка: “Мълния и гръм, без дъжд.“ Това илюстрира много добре тази среща. Тук няма дъжд, значи няма никакви решения по поставените въпроси. Според мен това беше пиар акция на самият президент Тръмп, който опитваше да направи тази среща след загубата на републиканците на изборите. Още: Срещата Си – Тръмп – Путин – разкодиране на посланията: Говори Елена Поптодорова (ВИДЕО) Да покаже на света, че все още той държи ключовете към най-важните конфликти и кризи в региона. Че още не е бита карта и може да има решаващ глас в това, което се случва.

Няма нова Ялта, тримата не са победители

По принцип е преувеличено и не е вярно сравнението на това, което се случи в Китай с това, което беше в Ялта 1945 г. Ако гледаме всяка държава от тези, започваме от Русия. Русия е потънала в една война, която вече ще стане на пет години. Тя няма напредък. Разрушения и от двете страни. Даже повече разрушения нанася Русия на граждански обекти в Украйна. Още: Макрон: "Декларацията за мир" на Тръмп, Си Дзинпин и Путин не води до преустройство на света Първо, срещата в Ялта събираше трима победители във войната. Те бяха извоювали реални победи.

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А ние какво виждаме? Казах преди малко за Путин, той е потънал в тази война. Той търси явно помощ от двамата президенти, които, ако трябва да говорим за Тръмп, явно самият той е дошъл при тях да тъси някакъв изход, накаква подкрепа за това да не започва отново тази война срещу Иран. Остана третият фактор, който е най-важният в момента – президентът на Китай. Явно и той е потънал в икономически, военни и социални проблеми вътре в страната. И не е в състояние, в което да кажем, че той е победител.“ Още: Китайците показаха на Путин къде му е мястото - до жената на Си Дзинпин: Полският външен министър (ВИДЕО)

Кой е голямият печеливш

Мохемед Халаф цитира книгата на Збигнев Бжежински “Стратегическата визия. Америка и кризата на глобалната сила“, в която авторът предрича, че центърът на геополитиката и геоикономиката ще се измести от Запада към Далечния Изток: “И видяхме това реално през картините и видеоклиповете в световните медии и телевизии. Видяхме как фактически архитектът на тази среща е президентът на Китай – човекът, който играе най-голяма роля и определя правилата на играта. За мен той е най-големият печеливш. В тази среща той доказва, че има нова сила на света, която може да играе ролята, в която беше преди Америка.“

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