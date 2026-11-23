"Прогресивна България" категорично не се справя с управлението на страната. Има драматични проблеми, особено във финансов план. Голяма част от нещата, които са написани като прогнози, няма как да се случат по чисто базови икономически причини". Това заяви в ефира на Студио Actualno лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в навечерието на гласуването на Бюджет 2027. "Ние ще предложим ограничаване на щетите. Но това е малко като катастрофираме да не умрем - по-скоро да останем с тежки поражения. Горе-долу това е ситуацията, защото този бюджет, както е написан, де факто хвърля страната в нулев растеж и даже в рецесия", каза още той.

На въпрос очаква ли управляващото мнозинство да възприеме част от идеите на опозицията и да коригира финансовата рамка между първо и второ четене, Василев обясни:

"Съмнявам се. Министерство на финансите в лицето на Гълъб Донев и екипа там не слушат даже собствените си депутати, камо ли опозицията. Този бюджет фундаментално е сбъркан и като приходи, и като основни допускания, и като инвестиции. И не е въпроса колко средства да се дадат за отбрана, за пенсии, за семейства, за администрация. Фундаментално конструкцията на бюджета е сбъркана, защото се очаква хората да получат по-малко пари от инфлацията, но да похарчат значително повече пари, отколкото ще получат допълнително, което няма как да се прекрои в парламента", каза още той.

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"По-добре ГЕРБ и ДПС, отколкото ПП"

На въпрос дали Асен Василев лично има свои хора във финансовото министерство, както твърди Антон Кутев от ПБ, бившият финансов министър обясни:

"Целият политически екип и даже и на експертно ниво - почти всички хора са вече извън финансовото министерство. Това беше една целенасочена политика на служебните кабинети, в общи линии. Политиката, която аз съм чувал изразена, е: "По-добре кадри на ГЕРБ и ДПС, отколкото кадри на Промяната", която е била прекарвана още от 2022 г.", каза Василев.

Снимка: БГНЕС

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На уточняващ въпрос дали това е валидно и сега по отношение на кадри, които не са назначени от Гълъб Донев и "Прогресивна България", бившият финансов министър каза още:

"Като погледнем екипите, с които работят, виждаме кадри на ГЕРБ и на ДПС, на ИТН, които са били там много дълго време, които са в министерството. Някои от тях са повишени, някои от тях са наново назначени. Ако погледнем заместник министрите, с които работи Гълъб Донев - те са дългогодишни служители на Министерството и голяма част от кариерното им развитие е минало през трите кабинета на Борисов.

Липсващите реформи

На въпрос защо по времето на управлението си Асен Василев не е направил съкращения в администрацията, както уточни вицепремиера Атанас Пеканов пред БНТ в дискусия помежду им, лидерът на ПП обясни: "Когато имаш коалиционно управление, като цяло е по-трудно такъв тип мерки да се случат. Особено в министерства, които се държат от коалиционни партньори. Още нещо - имаше една доста сериозна административна реформа, заложена още в първия бюджет, която направихме и която обаче беше тогава отхвърлена отчасти от "Има такъв народ".

Парите за кметовете

В последното си интервю в ефира на Студио Actualno лидерът на ПП намекна, че се очаква рязка преориентация на кметове по места към "Прогресивна България" именно покрай парите за общините, давани през централния бюджет. Сега Василев уточни, че такава тенденция вече се наблюдава:

"Ако погледнете анализа на резултатите от президентските избори, тази тенденция се вижда. Примерно, Симитли рязко е започнал да харесва Йотова и тя е направила резултат почти двойно на това, което ПБ има преди 6 месеца. В Стара Загора и във Велико Търново също има движение в тази посока. Виждаме в някои общини със силни кметове директно и рязко преориентиране на кмета."

След като обяви пред "Извън ефир", че ПП няма да прави национална коалиция с ДБ за местните избори, Василев бе попитан и дали това означава бъдещи колаборации на партията му по места с Румен Радев, с ГЕРБ и дори с "Възраждане".

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"Почти навсякъде имахме местни коалиции и с други местни играчи. Дори в София имахме местна коалиция със "Спаси София". Всяка община си носи нейните специфики спрямо кандидатите, които имат шанс да спечелят, и спрямо самата община. Дали сме свобода на нашите местни структури да се коалират с който решат, че е добре за съответната община. Следващите няколко месеца ще видим доста размествания и всичко ще бъде базирано около това да се идентифицират силни кандидати. И в момента виждаме доста общини, където ситуацията е неясна."

Снимка: БГНЕС

Скритите договорки за ВСС

На въпрос как обяснява на избирателите си ситуацията, при която с едната ръка снима клипчета за гълъби и пари, а с другата ръка гласува с Радев за едни от най-важните избори в последните години у нас, Асен Василев обясни предисторията на политическите преговори за новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС).

"Това да има избран нов ВСС беше точка №1 в програмата ни. Изискванията са хората, за които гласуваме, да бъдат такива, които няма да са податливи на външни влияния. И ще могат наистина да избират по съвест, надяваме се и нормален главен прокурор, и нормални съдии в системата. Настоявахме за открита процедура, която да е дълга, да даде много време за проучване на кандидатите. Настоявахме също и да има кандидати, които да се излъчат от университети, неправителствен сектор и т.н., което се оказа доста удачно - припознахме 7 кандидати, от които 5 бяха такива, които бяха подадени от неправителствения сектор. В края на процедурата влязоха и в самия ВСС накрая. И нашия подход там беше много ясен - изслушаваме всички кандидати, разглеждаме информацията за тях и казваме за кои бихме гласували. Независимо дали "Прогресивна България", ГЕРБ или някой друг ще гласува за тях или не. Това са тези, които ние бихме подкрепили. Без да поставяме допълнителни условия. Това не е някаква политическа договорка в стил "дайте тук да съберем Пешо, Тошо, Гошо и да ги накараме да правят нещо".

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Има ли лъжичка катран в кацата с меда по отношение на гласуването на пловдивския съдия Иван Калибацев и критиките към ПП и ДБ за подкрепата, която дадоха за него, Василев отговори:

"Видях, че има критики. Имахме много дълги дискусии в парламентарната група дали да подкрепим Калибацев. В крайна сметка, колегите юристи, които бяха и на всички изслушвания (Стою Стоев, Мирослав Иванов и Велислав Величков) препоръчаха да го подкрепим. И групата след обсъждания реши, че ще го подкрепим", каза Василев и уточни, че не е ставало въпрос за политически компромис, при който ПП и ДБ да подкрепят Калибацев, а ПБ да подкрепят за сметка на това Андрей Янкулов и Емил Дечев. "Никога не е бил поставян по такъв начин въпроса, защото това е грешно", каза още бившият финансов министър.

Продължава ли ПП да припознава Васил Терзиев, Благомир Коцев, Петър Куленски и Методи Байкушев като свои кметове и кои сметки на властта не излизат за бюджета за догодина - гледайте цялото интервю във видеото.