Наставникът на Дунав Русе Георги Чиликов говори след минималната загуба в Разград. Родният специалист призна превъзходството на Лудогорец при поражението с 0:1 в Първа лига. Старши треньорът на "драконите" похвали своите играчи за себераздаването, но отправи и критики заради повтарящи се грешки. Не за първи път тимът допуска попадение в заключителната част на полувремената. Единственото попадение реализира Амир Хаджиахметович в добавеното време на първата част.

Чиликов посочи голям проблем на Дунав и прати послание към ЦСКА

След края на мача Чиликов заяви: "Честитя победата на Лудогорец, заслужена е. Нашите футболисти опитаха да се противопоставят максимално, но допуснахме елементарни грешки при опита за изнасяне на топката. В последните 20-30 минути сменихме схемата и имахме своите шансове, но може би това са ни възможностите в момента. Доволен съм от себераздаването."

ОЩЕ: Лудогорец се измъчи срещу Дунав, но вече е опасно близо до ЦСКА и Левски

"Всеки път се случва, дали 92-ра или 49-а, няма значение. Ние се опитваме да играем, което е недопустимо, аз не го разбирам. Ще имаме сериозни проблеми. Това не е детска играчка и детска градина за едни и същи грешки. Това нещо трябва да се прекрати на секундата", категоричен бе Чиликов. Той увери, че Дунав ще опита да вземе точки от лидера в класирането ЦСКА в предстоящия двубой в Русе: "Ще направим всичко възможност. Никой не го чака лесен мач с нас. Ще опитаме да вземем точки и да победим. Няма значение кой е противникът - Левски, ЦСКА или Лудогорец. В последните месеци ЦСКА играе различно, добър отбор е и мотивацията ни не трябва да пада. Трябва да сме мотивирани и дисциплинирани, ако искаме да вземем нещо."

ОЩЕ: Пълни резултати на всички мачове в Първа лига през сезон 2026/27 - Лудогорец взе своето (ОБНОВЕНА)