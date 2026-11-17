Всеки ноември любители на виното отброяват дните до един от най-очакваните моменти във винения календар, а именно появата на „Божоле Нуво“. И тази година, третия четвъртък на месеца, тържествено ще бъде направена премиерата на новата реколта.

„Божоле произхожда от едноименния винен регион във Франция, южно от Бургундия. Винопроизводството в региона има дълга история, а местните вина се ценят заради свежестта, плодовия си характер и добрата им съвместимост с храната“, разказва Светла Карабаджакова, управляващ собственик в компания за внос на винa - Уайнбокс.

Французите дават началото на традицията „Божоле Нуво“ още през далечната 1951 г., а през 1985 г. е обявена и официалната дата за пускането на младото вино на пазара. С годините то се превръща в глобален феномен и достига до потребителите само седмици след гроздобера.

„Божоле Нуво има ярък рубинен до пурпурен цвят и свежи аромати на череша, малина и ягода. Препоръчвам да се сервира леко охладено, около 12–14°C. Съчетава се чудесно със сирена, колбаси, салати, печено пиле и леки месни ястия, но е приятно и като аперитив“, препоръчва Радослава Панайотова от Бибендум, компания за внос на вина.

Снимка: Бибендум

Виното се произвежда от сорта „Гаме“. Сред характерните белези на напитката са освен плодовият аромат, така и умерените танини и приятната киселинност. Една от ключовите особености в производството е използването на въглеродна мацерация - техника, която съхранява максимално плодовия характер на гроздето.

„Реколта 2026 е предизвикателна за някои производители. Очакваме с интерес готовите вина, които ще покажат как особеностите на годината са се отразили на техния аромат и вкус“, споделят от Бибендум.

От изба „Жорж Дюбьоф“ разказват, че гроздоберът се нарежда сред най-ранните в последните години. Въпреки предизвикателствата, свързани с високите температури, сложните климатични условия и по-малките обеми, отличното узряване на гроздето създава предпоставка за производство на вина с характер и високо качество.

От 19 ноември, когато е премиерата на младото вино, в големите търговски обекти* на „Фантастико“ клиентите могат да намерят три вида Божоле - Жорж Дюбьоф, Жозеф Дроен и Мариус Мишо. „Избирайки да закупят Божоле, клиентите правят не просто избор на напитка, а вземат участие в глобален винен феномен. Те купуват виното, за да споделят момента с приятели, колеги и семейство в самия ден на премиерата, за да съпреживеят традицията и празника на Божоле, свързани с прочутия лозунг „Le Beaujolais Nouveau est arrivé!“, посочва Деница Димитрова, продуктов мениджър във „Фантастико груп”.

Снимка: Жорж Дюбьоф

Традицията, свързана с младото вино, се утвърждава все по-успешно сред българските потребители, отбелязват представители на винения сектор.

„Наблюдаваме интерес към „Божоле Нуво“ и смятаме, че традицията става все по-позната на българските потребители. То привлича хората, които обичат да откриват нови вина и вкусове. Магията на Божоле е в неговата свежест, плодови аромати и празничен дух. Препоръчвам на всеки да го опита – може да открие новото си любимо вино“, казва Радослава Панайотова от Бибендум.

„На тези, които никога не са опитвали „Божоле Нуво“, бих препоръчала да опитат, дори и от обща култура, за да се запознаят с виното. Тези, които вече са го опитвали и го харесват, допада им стилът му – нека се насладят отново, нека го сравнят с миналогодишни реколти - ще се получи интересна тема за разговор“, споделя Светла Карабаджакова от Уайнбокс.

С „Божоле Нуво“ портфолиото от вина във „Фантастико“ не се изчерпва. През 2026 г. продължава умереният ръст в категорията, движен основно от белите и пенливите вина. В асортимента на големите обекти от търговската верига се предлагат над 500 вида вина с произход от над 12 държави, сред които Италия, Франция, Испания, Нова Зеландия, ЮАР, Чили, Аржентина и др. В супермаркетите се предлагат и продукти на над 25 български винарни, като една немалка част от тях са малки производители.

*Ф06, Ф19, Ф28, Ф30, Ф33, Ф40, Ф42, Ф43, Ф44, Ф48, Ф50. Адресите на супермаркетите можете да намерите тук: https://www.fantastico.bg/shops