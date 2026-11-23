Кризата в българския футбол, поредното разочарование от националния отбор и мълчанието на ръководството на БФС бяха сред водещите теми в новия епизод на "Точно попадение". В студиото гостува Ивайло Герасимов, водещ на подкаста "На дивана" и мениджър на Los Simpaticos в риалити формата "Лига на звездите". Не липсваха и разгорещени дискусии за ЦСКА, Левски и европейския футбол в присъствието на водещия на предаването Стефан Йорданов и спортните журналисти Иво Вецев и Николай Илиев.

ЦСКА изпусна знаменит обрат, Левски се съвзе след дербито

ЦСКА премина през истинска футболна драма срещу Ботев Пловдив, след като навакса два гола изоставане, но в крайна сметка стигна само до равенство 3:3. Какво се случва с отбора на Маркус Гиздол и защо "червените" продължават да показват две различни лица?

Левски пък се завърна на "Герена" с убедителна победа с 4:1 над Локомотив София. "Сините" се подготвят и за гостуването на Олимпик Марсилия, а Хулио Веласкес предизвика усмивки с ироничното си изказване за победа с 6:0 срещу френския гранд.

Гонзо преподава в УНСС, докато националният отбор потъва

Сериозно внимание беше отделено на кризата в националния отбор след тежките загуби от Исландия и Естония. Раздялата с техническия директор Кирил Котев, липсата на публични отговори от ръководството на БФС и предстоящият майсторски клас на Георги Иванов в УНСС дадоха повод за редица въпроси относно бъдещето на българския футбол.

Los Simpaticos и финалната права на "Лига на звездите"

Специалният гост Ивайло Герасимов представи участието си в риалити формата "Лига на звездите", където е мениджър на Los Simpaticos. Надпреварата вече навлиза в заключителната си фаза. Герасимов разказа и за работата си по подкаста "На дивана", като стана дума и за любопитна история с Любослав Пенев, разказана от Николай Бодуров.

Не беше подминат и световният футбол, като разгромната победа на Ливърпул с 4:0 над Манчестър Юнайтед даде повод за закачки в студиото.

Гледайте целия епизод на "Точно попадение":