Един абонамент, двама приятели: как българите споделят умното пазаруване

На 30 юли светът отбелязва Международния ден на приятелството – повод да си припомним, че най-хубавите неща обикновено са тези, които споделяме. По този повод eMAG представя данни от платформата за абонаментната услуга Genius, показващи любопитна тенденция: за все повече българи умното пазаруване вече не е само индивидуално решение, а удобство, което се споделя с близък човек.

Опцията Genius Family позволява на платените Genius абонати да споделят предимствата на членството си с още един човек – член на семейството или приятел – без допълнително заплащане. Данните на eMAG показват, че 1 от 5 клиенти на Genius в България вече използва тази възможност, превръщайки един абонамент в общ навик.

Само за последните 12 месеца платените абонати на Genius в България са спестили над 320 000 евро (над 625 865 лв.) от безплатни доставки и ексклузивни Genius оферти. Рекордьорът сред тях е направил 444 поръчки за една година – средно повече от една на ден.

Време за нас

Поръчките на Genius абонатите дават портрет на съвременното приятелство: категориите, свързани с прекарване на време с близки и приятели, показват, че българите поръчват както за общи преживявания, така и за малките планове, които правят свободното време по-приятно.

Сред водещите категории са контролери, волани и геймърски слушалки, спортни обувки, продукти за къмпинг и туризъм, игри и пъзели, продукти за приготвяне на храна и сладки изкушения, както и аксесоари за гейминг конзоли. Това са покупки, които лесно се превръщат в повод за споделено време – геймърски вечери, разходки в планината, настолни игри или барбекю в двора. Приятелството в България се случва еднакво успешно онлайн и офлайн.

В същото време класацията на най-поръчваните категории през юни и юли напомня, че Genius е преди всичко навик за ежедневието: пелени и аксесоари, аксесоари за мобилни телефони, перилни и почистващи препарати, продукти за дома, лична хигиена, кафе, храна за домашни любимци, продукти за коса, компютърна периферия и грижа за кожата.

Картата на Genius в България

Топ 10 на градовете с най-много Genius абонати включва София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград и Шумен. Класацията по брой поръчки е сходна, с едно интересно изключение – Ямбол, който влиза в топ 10 по брой поръчки, макар да не е сред водещите по брой абонати.

Навикът за умно и удобно пазаруване не спира до една онлайн дестинация. Около 32% от Genius абонатите в България използват предимствата си в повече от една платформа в екосистемата на eMAG, като най-честата комбинация е eMAG и Fashion Days.

„Genius е услуга, създадена около реалното ежедневие на хората – покупките, които се повтарят, времето, което искат да спестят, и удобството, което очакват от онлайн пазаруването. Данните показват, че когато клиентите открият добавената стойност на тази услуга, те не просто я използват, а я препоръчват и споделят с близък човек. За нас това е най-силният знак за доверие – един абонамент започва да работи за повече потребители и се превръща в част от по-умния начин на пазаруване“, каза Силвиу Гугуи, управител на eMAG България.

Специални условия за Genius до 5 август

До 5 август eMAG предлага специални условия за абонамента Genius, като потребителите, отговарящи на условията за участие, виждат офертата в профила си. Конкретните предимства са персонализирани – отстъпки от цената на абонамента или ваучери за пазаруване в платформата – в зависимост от това дали клиентът вече има Genius, активен ли е абонаментът му, използва ли го като член на Genius Family. Пълните условия на кампанията са достъпни на www.emag.bg/help/pravilnik-genius.

Международният ден на приятелството е добър повод да си припомним, че споделянето не е само в големите жестове, а по-често в малките удобства, които правят ежедневието по-лесно. Genius показва, че когато една услуга спестява време, пари и усилия, най-естественото е да я превърнеш в полза и за още един близък човек.