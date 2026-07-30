Кабинетът "Радев":

Правителството смени и зам.-председателя на ДАТО

30 юли 2026, 13:24 часа 1248 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Правителството смени и зам.-председателя на ДАТО

С промени в ръководството на две ключови служби правителството назначи нов заместник-председател на Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО) и освободи заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Със заповед на министър-председателя Румен Радев за заместник-председател на ДАТО е назначен Андон Ненов. От същия пост е освободен Емил Тодоров.

Вчера Министерският съвет прие и решение за освобождаването на Георги Георгиев като заместник-председател на ДАНС.

От правителствената пресслужба уточниха, че прекратяването на правомощията му е по негово желание, като той е поискал да бъде освободен предсрочно от длъжността.

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ДАТО
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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