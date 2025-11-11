Microsoft ще инвестира 10 млрд. долара за изкуствен интелект в Португалия

Американският технологичен концерн Microsoft планира да инвестира 10 милиарда долара през идните няколко години в инфраструктура за изкуствен интелект в център за данни в португалския пристанищен град Синеш, съобщи днес компанията, цитирана от Ройтерс. Това един от най-големите инвестиционни проекти за изкуствен интелект в Европа, като ще бъде реализиран в партньорство с разработчиците Start Campus, платформата за инфраструктура за изкуствен интелект Nscale и производителя на чипове Nvidia.

Къде ще се намира?

Центърът ще се намира в Синеш, на около 150 километра южно от Лисабон. Португалия вече развива големи проекти в Синеш за производство на зелена енергия, предназначена за захранване на енергоемки центрове за данни. Атлантическото ѝ крайбрежие я превръща в ключов център за подводни комуникационни кабели, които свързват Европа, Африка, Северна и Южна Америка.

Start Campus, съвместно предприятие между американския инвестиционен фонд Davidson Kempner и британската компания Pioneer Point Partners, обяви през април инвестиционен план на стойност 8,5 милиарда евро до 2030 г. за изграждане на център за данни, който да обслужва нарастващото търсене на изкуствен интелект. Една от планираните шест сгради вече е въведена в експлоатация.

"Чрез укрепване на националната инфраструктура за изкуствен интелект посредством сътрудничество с Nscale, Nvidia и Start Campus, ние помагаме на Португалия да се позиционира като еталон за отговорно и мащабно развитие на изкуствения интелект в Европа“, каза вицепрезидентът и президент на Microsoft Брад Смит.

