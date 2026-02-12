Metlen ще си партнира с водещ производител на стомана в Италия

Глобална индустриална и енергийна компания Metlen, която навлиза все по-активно в отбранителната индустрия, ще си партнира с един от водещите производители на стомана в Италия. Става въпрос за Acciaieria Arvedi, за да си осигури достъп до иновативния италиански механизъм Energy Release 2.0, насърчаван от базиранаат в Италия публична компания за соларна енергия Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Новината предаде гръцкото издание Kathimerini.

За какво ще си партнират?

Споразумението е свързано с доставка на приблизително 2,4 тераватчаса доставка на електроенергия за Acciaieria Arvedi, осигурявайки достъп до стабилни и конкурентни цени на електроенергията, което е критичен фактор за енергоемките индустрии, работещи в днешния нестабилен европейски енергиен пейзаж.

В рамките на Energy Release 2.0, Metlen ще въведе в експлоатация приблизително 170 мегавата нови слънчеви мощности в Италия през следващите три години.

Тези проекти ще се възползват от фиксирано възнаграждение от 65 евро на мегаватчас, гарантирано от GSE чрез т.нар. „италиански модел“.

Високите разходи за енергия в Европа

Европейската промишленост продължава да се сблъсква с по-високи разходи за енергия в сравнение със световните конкуренти, което оказва натиск върху конкурентоспособността и дългосрочната устойчивост на промишлеността. Енергоемките сектори като стоманата и цветните метали са особено изложени на риск. ОЩЕ: Metlen навлиза все по-активно в отбранителната индустрия