Как Inside Trading помага на компаниите да работят по-модерно и по-ефективно

Inside Trading е независим B2B дистрибутор на професионално IT оборудване, който обслужва корпоративни клиенти, интегратори и реселъри. Компанията предлага решения в широк спектър от области. Със своя гъвкав бизнес модел и стратегически партньорства с водещи марки, Inside Trading предоставя не само продукти, но и цялостни решения, които помагат на бизнесите да се адаптират към динамично променящата се технологична среда.

За развитието на компанията, предизвикателствата и бъдещите планове разговаряме с Александър Драгомиров, управител на Inside Trading.

За хората, които за първи път чуват за вас - какво представлява Inside Trading?

Inside Trading е компания, която доставя професионална IT техника - от офис оборудване и периферия до устройства за видеоконференции и мрежова свързаност, както и потребителска електроника. Не работим с крайни клиенти и физически лица.

По-просто казано, ако една фирма иска да оборудва офис, да изгради видеоконферентна зала, да подобри мрежата си или да създаде по-удобни работни места за служителите, ние сме партньорът, който осигурява техниката бързо и сигурно.

Как започва историята на компанията?

Inside Trading започва с мен и още един партньор, който се отказа на по-късен етап. Идеята беше ясна: да предложи по-човешки и по-гъвкав модел на дистрибуция, в който клиентът не е просто номер в система. И най-важното - конкурентни цени.

Постепенно се доказахме като партньор, който изпълнява обещанието си - да доставя качествена техника навреме, да поддържа наличности и да реагира, когато на клиентите им „гори под краката“. Именно тази надеждност ни позволи да растем.

Работите с много международни марки. Защо е важно това за бизнеса?

В нашата сфера на дейност богатото портфолио е ключово. В доста случаи цялостното IT решение не може да бъде изградено с един бранд. Отделно доста компании не предлагат от А до Я, например Iiyama произвеждат само монитори, няма как да обзаведеш един офис без комутатори за мрежова свързаност или без принтер например…

Какви продукти са най-търсени днес?

Всичко се търси, не мога да дефинирам конкретен продукт или категория. Но като вземем предвид времената, в които живеем, бих определил потребителската електроника, като най-търсена. Това са телефони, смарт устройства и уреди за дома. Друга силна категория е видеоконферентните решения, заради хибридната среда на работа и по лесната комуникация.

Защо е важно да поддържате складови наличности?

Преди години компаниите планираха технологичните си обновления с месеци напред. Днес реалността е различна - екип се разширява, офис се мести, проект стартира и техниката трябва да е налична „за вчера“. Когато клиентите знаят, че могат да разчитат на нас за бърза доставка, това им спестява време, нерви и финансови рискове.

Наличността е форма на сигурност и това е едно от най-силните ни конкурентни предимства.

Как се справяте със забавянията по световните доставки?

В момента това не е най-важното. Доставките горе-долу са ясни, като времева рамка. Текущият основен проблем е бързата промяна на пазарната ситуация. Например, ние редовно си чакаме стока от Китай, която пътува 3 месеца. Но има немалко случаи, в които докато пътува тази стока, цената на пазара се срива поради една или друга причина. Тогава първоначално уговорената цена вече не е релевантна. Естествено има и благоприятни моменти - продуктите които се очакват вече ги няма на пазара или са с много високи цени, тогава пък ние печелим. Има доста рискове в планирането, но това е равносилно за всеки бизнес. Просто трябват доста познания за IT пазара, следене на новините и на световните тенденции в сектора.

Как помагате на клиентите си да направят правилния избор на техника?

Понеже работим с IT компании, те вече са дефинирали какво им трябва след разговор с крайния клиент. Ние помагаме с портфолио, наличност и добра цена. Естествено при въпроси сме винаги на разположение.

Какво предстои за Inside Trading?

Активно навлизане на Българския пазар, разширяване на екипа, разширяване на предлаганото портфолио, пускане на B2B платформа. Надявам се все хубави неща.

