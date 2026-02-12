10 факта за хидратацията, които ще ви помогнат да изградите полезни навици

Водата – извор на живот. Тя е най-простият и естествен източник на здраве, но въпреки това мнозина от нас не ѝ обръщат достатъчно внимание. Според национално представително проучване на Ипсос в България, проведено по поръчка на „Банкя“, близо 1/3 от българите признават, че не пият достатъчно вода. Въпреки че 9 от 10 души вярват, че пиенето на вода е важно за здравето, едва 18% следят стриктно дневния си прием. Това показва, че осъзнаването е налице, но липсва изграждането на устойчиви навици.

Затова събрахме 10 ключови факта и съвета за хидратацията, които ще ви помогнат да изградите полезни навици в ежедневието:

1. Дехидратацията често се бърка с глад

Понякога, когато усещате глад, всъщност тялото ви сигнализира за жажда. Водата може да потисне ненужния апетит, а и подпомага метаболизма.

2. Започнете деня с вода

След сън организмът е в състояние на лека дехидратация. Няколко глътки вода сутрин „събуждат“ системите и подготвят тялото за активния ден.

3. Кафето и чаят не заместват водата1

Кофеинът има диуретичен ефект. Кафето и чаят допринасят за хидратацията, но при висок прием на кофеин е препоръчително да се компенсират с вода.

4. Хидратацията е важна и за психичното здраве

Мозъкът е 75% вода. Недостигът на течности се отразява върху концентрацията, паметта, енергията и настроението.

5. Дори леката дехидратация влияе на фокуса

Загуба на едва 1–2% от телесните течности може да доведе до умора, тревожност и понижена продуктивност.

6. Пийте вода преди да ожаднеете

Не чакайте жаждата – тя е късен сигнал. Създайте си навик да пиете вода на всеки 1–2 часа.

7. Децата имат по-високи нужди

Организмът им губи вода по-бързо, а малките невинаги разпознават или изразяват жаждата си. Предлагайте вода редовно, дори когато не я търсят.

8. Водата подпомага здравината на костите2

Хидратацията подпомага физиологичните процеси в костната тъкан и транспорта на минерали като калций и магнезий. По този начин подпомага изграждането на здрава костна система.

9. Добрата хидратация може да намали риска от мускулни крампи3

Редовното пиене на вода балансира електролитите в организма и предотвратява болезнените спазми при физическа активност.

10. Избирайте слабо минерализирана вода за всеки ден4

Изборът на вода за ежедневна консумация също има значение – избирайте вода, която има ниски нива на минерализация. Тя поддържа водния баланс и може да се консумира всеки ден, включително от деца и хора със здравословни особености.

Добрите навици за хидратация са от ключово значение за цялостното здраве – от физическата издръжливост и имунната система до психичното благополучие. Редовната хидратация е малка промяна с голям ефект – за възрастните и за децата. А изграждането на малки ритуали като чаша вода сутрин, бутилка в раницата на ученика или избор на слабо минерализирана вода всеки ден, е най-лесният начин да се погрижим за себе си.

1 при прием на повече от 400 mg кофеин на ден. Европейски орган за безопасност на храните (EFSA)

2 Surowiec, R. K., Allen, M. R., Wallace, J. M. (2022). Bone hydration: How we can evaluate it, what can it tell us, and is it an effective therapeutic target? Journal of Bone and Mineral Research.

.3 Chodkowski, J. (2021). The Role of Nutrition and Hydration in Injury Prevention and Recovery: A Review. Journal of Education, Health and Sport.

4 Насоки за здравословно хранене на деца на възраст 1–7 години и 3–6 години.

Министерство на здравеопазването и Национален център по обществено здраве и анализи.