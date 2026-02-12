Украинските дронове спряха работата на една от най-големите рафинерии на "Лукойл"

Петролната рафинерия на руския енергиен гигант "Лукойл" във Волгоград спря работа. Причината - среднощната атака с дронове на 11 февруари, която я порази за пореден път. Информацията за спирането на работата беше публикувана от Reuters.

Основната причина за спирането на работата е, че има щети в инсталацията за първична преработка на петрол AVT-1 с капацитет 18 600 тона на ден (40% от капацитета на рафинерията). Това е довело до пълно затваряне на рафинерията, поне засега. Не е имало предлагане на петролни продукти от рафинерията на Санктпетербургската международна стокова борса на 11 февруари, отбелязва още Reuters.

Волгоградската рафинерия е преработила 13,5 милиона тона петрол през 2024 г. (приблизително 5% от общия обем на рафиниране във всички руски рафинерии), произвела е 1,9 милиона тона бензин, 6 милиона тона дизелово гориво и 0,7 милиона тона мазут.

Още вчера губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди пожар в рафинерията в южната част на града. По-късно украинският генщаб обяви успешен удар по рафинерията.

Това е поне деветата атака срещу тази рафинерия по време на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин.

