Тайната на опитните градинари: Как да накарате дори старите семена да покълнат (1 част)

Кълняемостта на семената намалява с времето. Това е естествен процес: ембрионът в семето постепенно губи жизненост, защитните вещества се разрушават и обвивката на семената става по-малко пропусклива. Още по-лошо е, че по-старите семена натрупват увреждане на ДНК, което може да доведе до слабост дори на покълналите растения, деформирани листа или ниски добиви.

Още: Тайната на ранната реколта: Какво задължително се сее през февруари

Има ли ефективни начини за стимулиране на покълването дори при стари семена. Ключът е да се разбере, че стимулацията ускорява началото на живия ембрион, но не възстановява увредената тъкан. Семето или е способно да покълне, или не е. Можем да му помогнем само, ако в него все още е останал живот. В тази статия ще разберем как.

Как да съживим стари семена

Стъпка 1: Проверете срока на годност на опаковката и условията на съхранение

Нека вземем за пример доматите. Когато се съхраняват правилно, семената им остават жизнеспособни 5-7 години, понякога дори 10. Краставиците също умират бавно: 6-8 години е нормата. Но морковите, магданозът и пащърнакът са друга история. До третата година кълняемостта им пада до 30-40% и след това само се влошава. Лукът живее две или три години, не повече. Целината е още по-капризна: след една или две години вероятността за покълване рязко спада.

Още: Поливате ли растенията си с такава вода – и полезно ли е всъщност?

Ситуацията с цветята е още по-разнообразна. Невенчетата, циниите и космосите растат с години и покълват енергично. Но петуниите, делфиниумите и игликите губят жизнеността си бързо, само за няколко сезона.

Но трикът е, че условията на съхранение понякога са по-важни от самата възраст. Семената, съхранявани в продължение на една година в топъл и влажен килер, може да са по-мъртви от тези, съхранявани на хладно и сухо място в продължение на пет години.

Идеални условия: хладно, сухо, тъмно и херметически затворено. Стремете се към температури между 10°C и 15°C (за предпочитане между 0°C и 5°C, като в хладилник) и влажност не по-висока от 50%. При тези условия дори най-чувствителните култури ще живеят по-дълго от очакваното.

Още: Зимни болести по стайните растения - как да ги разпознаете, преди да е станало късно

Стъпка 2: Проверете семената преди обработка

Визуална оценка. Внимателно огледайте семената. Здравите семена изглеждат с еднакъв цвят, без тъмни петна или плака. Почерняване, мухъл, застояла миризма или празни, набръчкани черупки са лоши признаци. Въпреки това, дори и грозните семена понякога покълват, така че визуалната оценка не е крайна инстанция.

Тест за покълване (най-надеждният метод). Опитайте да покълнете малка партида върху влажна кърпа или салфетка. Вземете няколко семена, разпределете ги между слоеве влажен тензух и ги поставете на топло място. След 5-10 дни (в зависимост от реколтата) ще знаете процента на жизнеспособните семена. Ако са покълнали по-малко от 30%, вероятно не си струва да се опитвате с по-голяма партида. Въпреки това, за особено ценни сортове, 20% кълняемост може да е достатъчна, за да се оправдае опитът.

Още: Кога трябва да засадите семената на открито

Важно: дори семената да са покълнали, това не гарантира здраво растение. Старите семена често дават отслабени разсади, които се развиват бавно и дават по-малко плодове.

Воден тест (с уговорки). Можете да изсипете семената в чаша вода със стайна температура, да разбъркате и да изчакате 15-20 минути. Тези, които плуват, обикновено са празни или мъртви; тези, които се утаят, имат по-голям шанс.

Още: Как да подрежете чемшира през февруари

Важно предупреждение: този метод е ненадежден за стари семена. Пресушените, но все още жизнеспособни семена често плуват, просто защото са изсъхнали до консистенция на „кора“. Изхвърлянето им въз основа на този тест може да доведе до загуба на полезен материал. Много леки семена (като семена на цветя) могат да плуват дори живи поради въздушните джобове в семенните им обвивки.

Стъпка 3: Дезинфекция преди накисване

Пресните семена обикновено се продават вече третирани. Старите семена обаче може да са натрупали гъбични и бактериални спори по повърхността си, особено ако се съхраняват в неподходящи условия. Отслабеният ембрион лесно се заразява по време на покълването и вместо да покълне, ще получите гниене.

Още: Храсти, които трябва да подрежете преди края на зимата

С какво да обработваме:

Водородният пероксид е безопасен и достъпен вариант. Разредете 3% водороден пероксид с вода в съотношение 1:1 и накиснете семената за 10-15 минути. Пероксидът не само дезинфекцира, но и насища обвивката на семената с кислород.

е безопасен и достъпен вариант. Разредете 3% водороден пероксид с вода в съотношение 1:1 и накиснете семената за 10-15 минути. Пероксидът не само дезинфекцира, но и насища обвивката на семената с кислород. Хлорхексидин (0,05% разтвор, предлага се в аптеките) е друг безопасен антисептик. Накисването за 15-20 минути е нежно и ефективно.

Биофунгицидите са по-нежни от химикалите и освен това колонизират повърхността на семената с полезна микрофлора. Това е особено важно за по-стари семена, които са загубили естествената си защита. Използвайте стриктно съгласно инструкциите.

Още: Кои овошки и храсти се подрязват през февруари? Бъдете внимателни, за да не останете без реколта!

Калиевият перманганат е класически разтвор, но изисква повишено внимание. Ако го използвате, направете слаб розов разтвор (не тъмнолилав!) и накиснете семената за не повече от 15-20 минути. Тъмен 1% разтвор може да изгори обвивката на семената, особено при малките семена.

Важно предупреждение! Не накисвайте гранулирани семена (в цветно покритие). Покритието съдържа фунгициди и хранителна смес, която ще се отмие при контакт с вода. Засейте тези семена сухи. Опитът да ги „съживите“ според тези инструкции ще ги съсипе. Най-добре е да ги дезинфекцирате, преди да ги накиснете в стимуланти. Първото накисване на семената и последващото им третиране с антисептик може да увреди вече подутия ембрион.

Още: Коледната ви звезда умира? Ето най-честите грешки и как да я спасите

Стъпка 4: Накисване и стимуланти

Сухите, стари семена трудно покълват мигновено. Първо трябва да набъбнат и след това да получат тласък на енергия. Най-добре е процесът да се раздели на два етапа.

1 етап: Подуване в чиста вода

Първо, накиснете семената в обикновена вода, за да омекне сухата им обвивка. Температурата е от решаващо значение: водата трябва да е топла (25–30°C). Студената вода забавя покълването, докато твърде горещата вода (над 40°C) ще сготви зародиша. Накиснете семената във вода, докато набъбнат – това обикновено отнема от 6 до 12 часа.

Още: Тайната е в почвата: какво да добавите за здрави и пищни цветя

Важно: сменяйте водата на всеки 4–6 часа. В противен случай семената ще се задушат и ще се вкиснат, преди да могат да бъдат засадени.

2 етап: Стимулация

След като семената набъбнат, прехвърлете ги в разтвора със стимулант. Няма нужда да сменяте водата – семената трябва да останат в един и същ разтвор през цялото време. Използвайте само топла, отстояла вода за разреждане на разтворите.

Не оставяйте семената в разтворите твърде дълго – те могат да изгният. И най-важното, не сейте топли, прясно третирани семена в студена почва. Такъв температурен шок (+25°C -> +15°C) ще убие събудения ембрион мигновено.

Втора част можете да прочетете тук.

Още: Коледната звезда ще цъфти с месеци – стига да я поливате така