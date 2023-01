Наемате непълнолетен без разрешение? Защо ви грози затвор, вижте във ВИДЕОТО

Лятната ваканция предстои след броени месеци. Много от децата искат или им се налага да работят, най-често през месеците, в които не са на училище. За работодателите това също е изгодно, тъй като могат да наемат допълнителна работна ръка за бизнеса си. Тези, които наемат непълнолетни обаче трябва да знаят, че ако го направят без разрешение от Инспекцията по труда, те извършват престъпление съгласно Наказателния кодекс, наказанието за което може да бъде дори затвор.

Това са само част от съветите, които Главна инспекция по труда отправя чрез кампанията си „Достоен труд – от теб зависи“. Тя е насочена към повишаване информираността на работодатели и работещи за правата и задълженията им съгласно трудовото законодателство. Информацията е поднесена атрактивно чрез серия видеа, брошури и ръководства, които са свободно достъпни на сайта на Агенцията.

Информационните материали са разработени в рамките на трансграничния проект DFPO-1.002-0002-C02 „Сътрудничество за достойни условия на труд“, финансиран от Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021. В тях е представена полезна информация за трудовите договори, работното време и почивките, заплащането на труда, за работата на непълнолетните лица и хората с намалена работоспособност. Обърнато е внимание на сезонната работа, командироването и изпращането на работници и служители. Разработени са материали и за административното обслужване на Инспекцията по труда.

Цялата информация за проекта е свободно достъпна в секцията „Дейност“, рубриката „Проекти“, подрубрика „Проект DFPO-1.002-0002-C02 „Сътрудничество за достойни условия на труд“ https://www.gli.government.bg/bg/node/11819

Как да наемете непълнолетен легално, за да не сте заплашени от затвор, вижте във видеото.