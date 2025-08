"Клаузи за най-добра цена": Хиляди хотели в Европа съдят Booking

Над 10 000 хотела от различни европейски държави се включват в колективен съдебен иск срещу платформата за онлайн резервации Booking.com. Хотелиерите настояват за обезщетения заради загуби, причинени от т.нар. клаузи за "най-добра цена", които според тях ограничават конкуренцията.

Тези клаузи забраняват на хотелите да предлагат по-ниски цени за стаите си на собствените си уебсайтове спрямо тези, посочени в платформата. По този начин се възпрепятства възможността потребителите да резервират директно и да избегнат комисионните на платформата – практика, известна като "free riding".

Колективното действие стъпва върху решение на Съда на Европейския съюз от 19 септември 2024 г., в което се постановява, че ценовите ограничения, налагани от Booking.com, могат да възпрепятстват свободната конкуренция. Съдът също така подчертава, че подобни платформи могат да функционират и без подобни ограничения. Още: "Фалшиви отстъпки": Заведоха иск за един милиард евро срещу Booking.com

След влизането в сила на новия Законодателен акт за цифровите пазари (DMA) в ЕС през 2024 г., Booking.com вече е премахнала клаузите в повечето европейски държави. Това обаче не отменя възможността за търсене на обезщетения за нанесени вреди в миналото.

"Европейските хотелиери от години страдат от несправедливи условия и прекомерни такси. Време е да се обединим и да потърсим справедливост", заяви Александрос Василикос, председател на HOTREC – Асоциацията на хотелите, ресторантите и кафенетата в Европа. Още: Промяна в цените на билетите за Ryanair: Това ли ще стане заради война с платформи като Booking?

"Тази съвместна инициатива изпраща силен сигнал – злоупотребите в дигиталната икономика няма да бъдат търпени", добави той.

European Hotels File Mass Lawsuit Against Booking Platform: What Happened?



Over 10,000 hotels in Europe have filed a collective lawsuit against Booking for forced price-fixing.



The popular accommodation booking platform Booking made it difficult for hotels to offer better… pic.twitter.com/FLKpVTVqdy