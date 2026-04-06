Най-бързо развиващата се challenger банка в Югоизточна Европа - tbi bank, обяви Луси Едуардс за директор „Хора и култура“. Луси притежава над 25-годишен международен опит в управлението на човешките ресурси в технологични, телекомуникационни и финансови компании, сред които Home Credit Group, UniCredit Group и др.

През цялата си кариера Луси е изграждала силни лидерски екипи, въвеждала е съвременни практики в управлението на човешките ресурси и е превеждала служителите в организациите през периоди на растеж и трансформация. В tbi bank тя ще подкрепя допълнително развитието на финтех мисленето и културата, фокусирана върху клиента, благодарение на които банката се отличава на пазара.

Нейният опит и модерен подход към хората и организационната култура отговарят на новия етап в развитието на банката след придобиването ѝ от глобалния инвеститор в частен капитал Advent International (САЩ).

Чешкият произход на Луси пък допринася за културното разнообразие в tbi bank, където в момента работят представители на 23 националности.

Луси има магистърска степен по бизнес администрация от Университета „Шефилд Халам“. Тя е акредитиран коуч от ICF и е завършила редица програми за мениджъри, включително „Управление на взаимоотношенията на управителни съвети със заинтересовани страни“ и „Устойчива трансформация на бизнеса“ в IMD.

Извън работните ангажименти Луси обича да пътува, да кара сноуборд и да чете предимно специализирана литература за лидерство, психология и личностно развитие.