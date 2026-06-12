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До часове Илон Мъск може да е първият трилионер в света

12 юни 2026, 10:46 часа 634 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
До часове Илон Мъск може да е първият трилионер в света

След рекордния борсов дебют на SpaceX на Илон Мъск, компанията е оценена на около 1,77 трилиона долара, което я поставя сред най-скъпите дружества в света. Пазарната ѝ капитализация вече надхвърля тази на Meta, собственик на социалната мрежа Facebook. Допълнителен ефект от рекордното листване на компанията е рязкото увеличение на личното богатство на Мъск. Според изчисленията на индекса  на милиардерите на Блумбърг нетното му състояние ще нарасне с около 275 милиарда долара до приблизително 970 милиарда долара.

Прагът от един трилион ще бъде преминат скоро

Тези резултати поставя Мъск само на крачка от превръщането му в първия човек в света с богатство от над един трилион долара благодарение на оценката на SpaceX и дела си в производителя на електромобили Tesla. Според някои финансови медии обаче, прагът от 1 трлн. долара, на практика е достигнат.

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Делът на Мъск в SpaceX, включително притежаваните опции, се оценява на около 688 милиарда долара при цената на публичното предлагане. Ако акциите поскъпнат след началото на борсовата търговия, то прагът от 1 трилион долара може да бъде достигнат още в първите дни след дебюта на компанията на Уолстрийт.

Потенциалът за допълнително увеличение на богатството на Мъск е още по-голям. Според условията на възнаграждението му той може да получи до 1,3 милиарда допълнителни акции от клас Б, разпределени на няколко транша и обвързани с изпълнението на конкретни цели. 

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Изискванията за придобиването на тези акции обаче са изключително амбициозни. Сред тях е пазарната оценка на SpaceX да достигне 7,5 трилиона долара, което е над четири пъти повече от сегашната ѝ стойност.

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Компанията също така трябва да изгради орбитални центрове за данни, способни да осигуряват 100 теравата изчислителна мощност годишно, както и да реализира една от най-смелите визии на Мъск – създаването на постоянна човешка колония на Марс с най-малко един милион жители.

Макар тези цели да изглеждат далечни, именно очакванията за подобни бъдещи проекти стоят в основата на рекордната оценка на SpaceX и интереса на инвеститорите към компанията.

Финансовото представяне на SpaceXкъм момента е нетна загуба заради значителните инвестиции

Финансовите ѝ резултати остават далеч от впечатляващата ѝ пазарна оценка. През миналата година SpaceXе отчела нетна загуба от около 4,94 милиарда долара при приходи от 18,67 милиарда долара. 

Една от основните причини за загубите са значителните инвестиции в разработката на тежкотоварната ракета Starship, която е в основата на амбициите на компанията за бъдещи космически мисии.

Най-големият източник на приходи остава услугата за сателитен интернет Starlink. През миналата година тя е донесла около 11 милиарда долара приходи. За развитието на мрежата компанията е изстреляла в орбита близо 9600 сателита. 

В момента достъпът до услугата обикновено изисква специализирани антени и приемни устройства, но следващите поколения на технологията трябва да позволят директна връзка между смартфоните и сателитната мрежа. Това би осигурило интернет достъп и в райони без мобилно покритие. Към края на март Starlink има над 10 милиона потребители по света.

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Милиардери Борси SpaceX технологични компании Илон Мъск
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
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