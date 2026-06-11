Главболгарстрой в лидерска дискусия на най-големия енергиен форум в САЩ

Една от най-значимите международни годишни енергийни срещи се проведе преди ден в САЩ. Юбилейното събитие на Атлантическия съвет във Вашингтон събра бизнес лидери на водещи световни технологични и енергийни компании, сред които ExxonMobil, GE Vernova, Chevron, Baker Hughes, Cheniere Energy и др., както и представилите на държавните администрации на САЩ, Европа, Африка и Близкия изток. Сред участниците на конференцията бе и българската строителна компания „Главболгарстрой“.

Основният фокус на дискусии по време на форума бе геополитическата несигурност, с контекста на енергийната динамика в Близкия изток, отражението й върху пазарите на горива и необходимостта от диверсификация и развитие на нови инфраструктурни коридори за укрепване на енергийната сигурност.

Двудневният форум бе официално открит от министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт, който подчерта, че енергетиката остава в основата за развитието на икономиките и индустриите в световен мащаб. По думите му природният газ има нарастващата роля в глобалния енергиен баланс, а разширяването на енергийните доставки влияят на икономическото развитие и повишаването на жизнения стандарт.

Ролята на инвестициите и технологичните иновации бе разгледана като перспектива пред енергийната сигурност от представители на водещи глобални енергийни компании. Сред участниците в събитието бе и министърът на петрола и минералните ресурси на Египет Карим Бадави, който обсъди с Шейх Наваф Ал-Сабах, заместник-председател и главен изпълнителен директор на Кувейтската петролна корпорация (KPC), възможности за разширяване на сътрудничеството и инвестициите в сектора.

Министърът на околната среда и енергетиката на Гърция Ставрос Папаставру акцентира, че енергийната сигурност в Югоизточна Европа трябва да бъде разгледана като функция на диверсификацията, инфраструктурната свързаност и стратегическите инвестиции.

В стратегически дебат председателят на Управителния съвет на „Главболгарстрой“ Калин Пешов акцентира върху значението на инфраструктурните инвестиции, технологичните решения и регионалното сътрудничество за укрепването на енергийната сигурност в Югоизточна Европа.

“Това, което чуваме тук от секретаря по енергетика Крис Райт, а именно че природният газ е най-бързо нарастващият източник на енергия в световен мащаб през последните 16–17 години ясно подчертава значението на газа и ядрената енергия като основни енергоизточници през следващите десетилетия“, допълни Калин Пешов.

В този контекст председателят на УС на строителната група подчерта ролята на частния сектор като двигател за изпълнението на сложни инфраструктурни проекти. По думите му именно публично частните партьорства позволяват по-бърза и предвидима реализация на стратегически енергийни проекти.

Министър Райт откри официално събитието

Снимка отляво-надясно: Посланик Ричард Л. Морнингстар, Основател и почетен председател на Глобалния енергиен център към Атлантическия съвет; Калин Пешов, председател на Управителния съвет, „Главболгарстрой Холдинг“; Георге-Серджиу Никулеску, председател, Национален орган за енергийно регулиране на Румъния (ANRE

В стратегически дебат председателят на Управителния съвет на „Главболгарстрой“ Калин Пешов акцентира върху значението на инфраструктурните инвестиции, технологичните решения и регионалното сътрудничество за укрепването на енергийната сигурност в Югоизточна Европа.

“Това, което чуваме тук от секретаря по енергетика Крис Райт, а именно че природният газ е най-бързо нарастващият източник на енергия в световен мащаб през последните 16–17 години ясно подчертава значението на газа и ядрената енергия като основни енергоизточници през следващите десетилетия“, допълни Калин Пешов.

В този контекст председателят на УС на строителната група подчерта ролята на частния сектор като двигател за изпълнението на сложни инфраструктурни проекти. По думите му именно публично частните партьорства позволяват по-бърза и предвидима реализация на стратегически енергийни проекти.

Снимка: (отдясно наляво) Тим Пери, вицепрезидент, RBC Capital Markets; Роджър Мартела, главен корпоративен директор,General Electric Vernova; Британи Келм, Старши политически съветник, Националния съвет за енергийно доминация към Белия дом; Андрю Херсковиц, главен изпълнителен директор, Mission 300 Accelerator, RF Catalytic Capital, Rockefeller Foundation; Анатол Фейгин, Изпълнителен вицепрезидент и Главен търговски директор, Cheniere и Х. Марк Менезес, Президент и главен изпълнителен директор, Енергийна асоциация на Съединените щати и модератор на панела



