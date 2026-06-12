Системата на Кока-Кола в България допринася с 623 млн. евро към икономиката на страната

Приносът включва изграждането на нова водопроводна мрежа, която осигурява вода за жителите на Костинброд и Волуяк

Със специално събитие Системата на Кока‑Кола в България отбеляза 30-годишнината на производствения център в Костинброд – юбилей, който ясно подчертава дългосрочния принос на компанията към българската икономика, развитието на модерното производство и силата на устойчивото партньорство между бизнеса, институциите и обществото. По време на събитието бе отбелязано и завършването на нов водопровод за град Костинброд и село Волуяк – инфраструктурен проект на стойност 4,1 млн. евро, изцяло финансиран от Кока-Кола ХБК България. Пореден пример за ангажимента на компанията към устойчивото развитие на местните общности, новата 11,4-километрова водопроводна мрежа ще подобри качеството на живот и ще подкрепи дългосрочното благоденствие на хората и бизнеса, осигурявайки около 2,1 млрд. литра вода годишно за жителите на региона и за производствения център.

Тази инвестиция е част от дългосрочната стратегия на Системата на Кока-Кола в България, която през 2025 г. допринася с 623 млн. евро добавена стойност към българската икономика, равняващи се на 0,6% от брутния вътрешен продукт на страната. За всяко 1 евро, похарчено за напитки на Кока-Кола, в българската икономика се генерират постъпления от 0,77 евро. Това са част от ключовите резултати от независимото проучване за „Въздействието на Системата на Кока-Кола в България през 2025 г.“, проведено от глобалната консултантска компания Steward Redqueen.

„България е важен пазар за Кока-Кола ХБК – пазар с талантливи хора, силни партньори и потенциал за устойчив растеж. А производственият център в Костинброд е стратегическа част от нашето присъствие тук и категорично доказателство за дългосрочния ни ангажимент към страната. Тук се вижда какво означава модерно и отговорно производство – с постоянен фокус върху безопасността на хората, енергийната ефективност, устойчивостта и иновациите“, каза Зоран Богданович, главен изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК.

Този принос се вижда и в икономическите резултати на Системата на Кока-Кола в България. Според проучването тя пряко генерира постъпления в размер на 172,4 млн. евро и подкрепя още 78,3 млн. евро нагоре по веригата на стойността и 372 млн. евро надолу по веригата.

Приносът на Системата се измерва и чрез работните места, които създава и подкрепя по цялата верига на стойността. Компаниите от Системата осигуряват директна заетост на близо 3 500 души в своите заводи и офиси, подкрепят още 2 040 работни места при доставчиците си и съпътстват създаването на 10 900 работни места в сферата на продажбите и дистрибуцията. Общо това означава подкрепа за близо 16 500 работни места в България. Или казано по друг начин – за всяко едно работно място в Системата на Кока-Кола се поддържат още четири работни места в страната.

„В двата ни завода работят 400 изключително отдадени и сърцати професионалисти, а 100 от тях живеят в района на Костинброд и Банкя и вярвам, че заедно с близките и семействата си, те усещат позитивната разлика от всичко, с което допринасяме за по-добрия начин на живот на хората в региона. Нашият растеж върви ръка за ръка с ангажимента ни към устойчивостта. Доказателство за това е и, че в завода в Костинброд, както и в този в Банкя, вече произвеждаме напитките ни, използвайки 100% енергия от възобновяеми източници“, сподели Явор Стефанов, генерален директор на Кока-Кола ХБК България.

Проучването отчита и значим принос към публичните финанси. Системата на Кока-Кола в България допринася с 267 млн. евро под формата на преки и косвени данъци, включително 133 млн. евро под формата на ДДС. Сумата се равнява на близо 1% от данъчните постъпления на страната, на около 54%* от държавните разходи за култура или на сумата, необходима за финансиране на годишните образователни разходи на близо 135 000 ученици в начално училище и предучилищна подготовка.**

Анализът показва още, че през 2025 г. Системата на Кока-Кола е закупила стоки и услуги на стойност 114 млн. евро от местни доставчици, като по този начин подкрепя развитието на широка мрежа от български компании по цялата верига на стойността.

*Държавните постъпления през 2025 г. възлизат на 44,3 млрд. евро; разходите за културни услуги през 2024 г. (последните отчетени данни): 496,9 млн. евро (Евростат);

** На база държавните разходи за предучилищно и начално образование и учениците, записани на тези нива през 2024 г. (889,4 млн. евро разходи и 449 220 ученици (2023), Евростат)