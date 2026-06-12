Керхер почисти сектора на мечките в старозагорския зоопарк

Екипът на Керхер и търговски партньор и първи дистрибутор на марката за България „Дейта“ реализираха специализиран проект по почистване на сектора на мечките в зоопарк Стара Загора, като приложиха професионални машини, осигуряващи висока ефективност при щадящ подход към средата. Проектът е разработен в тясно сътрудничество с ръководството на зоопарка и гледачите на животните, чиито препоръки бяха ключови при избора на методология за работа. Основен приоритет беше почистването да се извърши при стриктно съобразяване с принципите на хуманното отношение към животните, така че спокойствието и ежедневният ритъм на мечките да не бъдат нарушавани. За целта екипите на Керхер приложиха внимателно планиран и щадящ метод на почистване, без употребата на химикали, с използване на професионални водоструйки с функция за загряване на вода и контролирано високо налягане, които позволяват ефективно отстраняване на замърсяванията с минимален разход на вода. Машините бяха окомплектовани и с професионална eco!booster дюза, която допринесе допълнително за оптимизиране на водния ресурс и времето за изпълнение. „За този проект подходихме с особено внимание, защото говорим за пространство, обитавано от живи животни, чието спокойствие и благополучие са водещ приоритет. Съвместно с екипа на зоопарка разработихме метод на работа, който да бъде едновременно ефективен, екологичен и напълно съобразен с животните. Използвахме технология без химикали, с минимално количество индустриална непитейна вода, която чрез загряване се превръща в пара и позволява висока ефективност на почистването при щадящ подход. Благодарим на екипа на първия дистрибутор на Керхер за България – Дейта, които вече 30 години се грижат да развиват марката и бяха ключов партньор в подготовката и реализацията на проекта.“, сподели Христо Мамаров, ръководител на проекта от страна на Керхер.

Цялостното почистване на сектора на мечките в старозагорския зоопарк се осъществява с екип от 5 души в продължение на 3 пълни работни дни при спазване стриктно на препоръките на гледачите на животните, така че да не се нарушава спокойствието и обичайния им дневен режим.

„Благодарим на екипа на Керхер, че откликнаха на поканата ни да реализираме този важен проект по почистване на сектора на мечките в зоопарка на Стара Загора. За нас е изключително ценно, когато бизнесът застава зад каузи, свързани с подобряване на средата за животните и подкрепя усилията ни да поддържаме зоопарка на високо ниво. Още по-важно беше, че от самото начало подходът на екипа беше изцяло съобразен с благосъстоянието на животните – методът на работа беше разработен съвместно с нашите специалисти и гледачи, така че почистването да бъде ефективно, но без да нарушава спокойствието на мечките. Керхер е международно утвърден бранд с доказан професионализъм и за нас беше удоволствие да работим с екип, който подхожда с такава отговорност, внимание към детайла и уважение към специфичните изисквания на подобна среда“, коментира д-р Найден Илинов, директор на зоопарк Стара Загора.

„Това е деветият ни голям проект в рамките на социално-ангажираната ни програма в България и сме особено щастливи, че този път можем да подкрепим Зоопарк Стара Загора с проект, насочен към подобряване на средата в сектора на мечките. За нас този проект има специално значение, защото съчетава професионалната ни експертиза с отговорност към обществено значима кауза и хуманното отношение към животните. Вярваме, че бизнесът има реална роля в подкрепата на местните общности и институции, когато може да допринесе с know-how, технологии и ангажираност. До момента по нашата програма сме реализирали проекти по почистване на културни, исторически и обществени обекти в София, Пловдив, Бургас, Хасково, Плевен и Русе, а сега добавяме и зоопарка в Стара Загора като още един значим проект, с който оставяме позитивна следа“, коментира коментира Анита Бедин, ръководител „Продуктов мениджмънт и маркетинг“ в Керхер.

В рамките на програмата си за подпомагане на културното наследство „Керхер“ са почистили над 250 забележителности в света от 1980 до сега. Сред тях са „Космическата игла“ в САЩ, Статуята на Буда в Китай, Колосите на Мемнон в „Луксор“ в Египет, построени преди над 3 300 години, Мемориалната църква „Кайзер Вилхелм“ в Берлин, считана за символ на немската столица, колоните на площад Свети Петър в Рим, Бранденбургската врата в Берлин, статуята на Христос в Рио де Жанейро и скулптурите на президентите в планината Ръшмор, САЩ. Почистването винаги се извършва в тясно сътрудничество с реставратори на паметници и специалисти по история на изкуството, така че да се гарантира ефективно и безопасно почистване и запазване на паметниците. Това е устойчива програма, която и екипът в България развива и ще надгражда през следващите години.