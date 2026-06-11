Не е замърсител, спирането вреди на индустрията: ВАС се произнесе окончателно за "Кроношпан"

"Кроношпан" не замърсява въздуха във Велико Търново, а прекалено дългото спиране на дейността му рефлектира върху цели сектори от индустрията, което засяга негативно и обществения интерес.

С тези мотиви с Определение от 9 юни, което е окончателно и не подлежи на обжалване, Върховният административен съд остави в сила произнасянето на Административен съд – Бургас, с което е СПРЯНО предварителното изпълнение на заповедта на директора на РИОСВ – Велико Търново, с която се налага Принудителна административна мярка (ПАМ) – спиране на производствената дейност на Линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на "Кроношпан България" ЕООД.

Заповедта за налагане на ПАМ се ползва с предварително изпълнение по силата на закона. Съображенията на законодателя да предвиди предварително изпълнение за актове като Заповедта на директора на РИОСВ – Велико Търново се основават на засилената защита на приоритетния обществен интерес от опазването на околната среда и защитата на здравето на хората.

Още: Над 15 000 евро глоба за "Кроношпан" заради мръсния въздух във Велико Търново

Припомняме, че дружеството веднъж вече сезира Административен съд – Бургас с искане за спиране на предварителното изпълнение на Заповедта за налагане на ПАМ. Това искане е уважено от съда и обжалвано от директора на РИОСВ – Велико Търново с частна жалба пред ВАС. Съдът със своето първо поред произнасяне отхвърля като неоснователно искането на „Кроношпан България“ ЕООД с мотив, че „предварително изпълнение на заповедта, с която се налага ПАМ, е обществено обосновано, задължително и наложително с оглед целта, за която се предвижда“.

Мотивите на съда

С определението от 9 юни съдебният състав на ВАС потвърждава произнасяне на Административен съд – Бургас, с което е уважено второто поред искане на „Кроношпан България“ ЕООД за спиране на предварителното изпълнение на Заповедта за налагане на ПАМ.

С определението от 9 юни съдът дава приоритет на частния интерес, като приема, че „драстичното ограничаване за несъразмерно дълъг период на дейността на промишленото предприятие води не само до съкращаване на голяма част от наетия персонал и загуба на квалифицирани кадри, а и неизпълнение на сключени договори, финансови загуби и уронване престижа на дружеството“.

Източник: iStock

Още: Политическа атака или еко риск: "Кроношпан" поднови дейността си и сагата продължава

На практика прекомерно дълговременното спиране на дейността на оператора рефлектира върху цели сектори от индустрията, което засяга негативно и обществения интерес, смята съдът.

ВАС е на мнение, че няма преки доказателства, че "Кроношпан" замърсява въздуха във Велико Търново.

"От съществено значение за изхода на настоящия спор е установеното при последваща проверка от служители на РИОСВ – Велико Търново на 4 март 2026 г., обективирано в констативен протокол от същата дата, че от базата на дружеството не се излъчват миризми и/или задимяване, т.е. то понастоящем не замърсява чистотата на атмосферния въздух. Такова замърсяване очевидно в гр. Велико Търново има и сега, доколкото продължават оплаквания на граждани в тази насока, макар че посочената инсталация е спряна и обективно няма как да го предизвиква. Това сочи на отпаднало основание за предварителното изпълнение на ПАМ, защото вече не са налице предпоставките за допускането му. Извън горното, вероятността при възобновяване на дейността на визираната по-горе производствена линия тепърва да бъде създадена непосредствена опасност за човешкото здраве или заплаха за непосредствено значително отрицателно въздействие върху околната среда е минимализирана, предвид предприетите от оператора на инсталацията след издаване на заповедта технологични мерки за оптимизиране на производствения процес и ограничаване на евентуални емисии и миризми", гласят още мотивите на съда.

Така постановеното спиране на предварителното изпълнение не означава, че издадената Заповед за налагане на ПАМ е отменена от съда. Въпросът за законосъобразността на Заповедта е предмет на все още неприключило съдебно производство по опис на Административен съд – Бургас. Предстои да се проведе открито съдебно заседание за разглеждане по същество на Заповедта за налагане на Принудителната административна мярка (ПАМ) на директора на на РИОСВ. Заседанието е насрочено за 15 юни т.г. в Административен съд – Бургас.

Още: ВАС потвърди спирането на "Кроношпан"