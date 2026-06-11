След украинската атака: Куйбишевската петролна рафинерия спря работа (ВИДЕО)

Руският нефтопреработвателен завод в Куйбишев е спрял преработката на суров петрол след атаката с дрон предишната нощ, съобщи Ройтерс. Повредите и пожарите са извели от строя и двете основни преработвателни инсталации – AVT-4 и AVT-5, всяка от които има капацитет да преработва около 10 000 тона суров нефт на ден.

Снощи украинските далекобойни дронове поразиха Куйбишевската рафинерия, собственост на "Роснефт". Днес стана ясно, че щетите са изключително сериозни и ще ударят допълнително все по-свиващото се руско производство на петрол. Това е поредната руска рафинерия, която спира работа след украинска въздушна атака - Украйна промени стратегията си при тези удари и вече се цели предимно в инсталации за вторична преработка на петрол, които се ремонтират по-трудно, защото Русия е ограничена със западни санкции и няма големи възможности да се намерят резервни части.