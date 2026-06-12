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Най-голямото IPO в историята: SpaceX привлече 75 млрд. долара

12 юни 2026, 7:23 часа 769 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Най-голямото IPO в историята: SpaceX привлече 75 млрд. долара

SpaceX влезе в историята с най-голямото първичното публично предлагане (IPO) досега. Компанията е набрала 75 млрд. долара, като е оценила 555,6 млн. акции на цена от 135 долара всяка. IPO-то на компанията на Илон Мъск е повече от два пъти по-голямо от това на Saudi Aramco за 29,4 млрд. долара, листнато през 2019 г.

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Цената на акциите съответства на оценката, дадена от SpaceX миналата седмица, запазвайки очакваната начална пазарна стойност на фирмата от близо 1,8 трилиона долара. На тази стойност главният изпълнителен директор Илон Мъск - най-богатият човек в света, ще стане първият трилионер.

След като акциите започнат да се търгуват, стойността им може да се повиши или понижи в зависимост от това колко акции са пуснати за продажба и колко силно е търсенето им. Ако акциите на компанията се продават на или над 135 долара при откриването на търговията в петък, SpaceX веднага ще се превърне в една от най-ценните публични компании в света.

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IPO SpaceX Илон Мъск първично публично предлагане
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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