Верига Grand Hotels вече обяви black week оферти

Верига Grand Hotels дава старт на дългоочакваните си Black Week оферти, с които предоставя на гостите си възможността да се насладят на изключителен комфорт и обслужване в едни от най-добрите хотели в България – Grand Hotel Bansko, Grand Hotel Sveti Vlas и Grand Hotel Therme. За да улесни всички, които искат да планират своята почивка и да обсъдят опциите със своите близки, Grand Hotels предоставя не само един ден, а цяла седмица за черния петък. По този начин клиентите имат достатъчно време да се възползват от по-ниските цени, да обмислят почивните дни и да организират своето пътуване. Кампанията е валидна за периода от 15.11.2024г. до 22.11.2024г.

С оглед на различните предпочитания и сезонни нужди на хората офертите на веригата са съобразени с всеки, като има възможности за ранни резервации по време на:

Месец декември - перфектно за ранна зимна почивка;

Коледните и новогодишни празници, когато гостите могат да прекарат незабравими моменти с близките си;

Януари, февруари и март – идеални за зимни спортове, отдих и СПА релакс.

Хотели с първокласно обслужване и изключително СПА

Хотелите от веригата Grand Hotels впечатляват с изключителното си обслужване и удобства. В Grand Hotel Therme гостите ще могат да се възползват от All Inclusive пакет с 5-звездно настаняване в стаи, апартаменти и самостоятелни къщи в алпийски стил. На тяхно разположение е и най-големият минерален СПА център в България – Pulse Therme. Grand Hotel Bansko и Grand Hotel Sveti Vlas предлагат Ultra All Inclusive пакети с 24 / 7 изхранване в All Day Dining ресторанти, невероятни СПА центрове и луксозни стаи и апартаменти. Същевременно в Grand Hotel Bansko съвсем скоро ще бъде открит още един огромен СПА център, който също ще е на разположение на клиентите на хотела. Впечатляващото тук е, че той ще бъде снабден с минерална вода и ще бъде същинска СПА перла в най-популярния ни зимен курорт. За целия активен зимен сезон в Grand Hotel Therme и Grand Hotel Bansko феновете на зимните спортове имат на разположение ски гардероб, както и възможност за превоз до пистите.

Именно уникалните СПА центрове са отличителна черта за всеки хотел от веригата Grand Hotels, където гостите могат да се отпуснат и да се поглезят с разнообразни процедури и терапии. СПА зоните на веригата са създадени, за да доставят максимално усещане за спокойствие и релакс, съчетани с модерни съоръжения и професионални терапевти.

Не пропускайте възможността да се възползвате от тези изгодни Black Week оферти, които ще ви предоставят незабравимо преживяване в едни от най-добрите хотели в страната.