Кредитните карти от Fibank могат да заведат притежателите си на концерта на Васко Василев

Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира промоционална кампания, която ще продължи до 30 септември 2025 г. включително и предоставя шанс за 50 двойни покани за концерта на Васко Василев в град София.

Участниците трябва да притежават валидна кредитна карта, издадена от ПИБ преди 1 август 2025 г. и да реализират плащания с нея за минимум 500 лева в периода на кампанията. Fibank ще обяви печелившите на 3 октомври 2025 г., а пълните правила са публикувани тук.

Грандиозното шоу, което ще се състои тази година на 14 октомври в „Арена 8888 София“, ще отбележи 55-годишнината на световноизвестния български цигулар Васко Василев. В концерта ще се включат солистите от Ковънт Гардън, като се очакват и други изненади за родната публика. Първа инвестиционна банка подкрепя провеждането на концерта, а през 2024 г. банката беше партньор и на филма „Васко и цигулката“ за големия български музикант.

Предлаганите от Fibank кредитни карти – Visa и Mastercard, носят удобство и гъвкавост при пазаруване и плащане на сметки, както и повишена сигурност на трансакциите. Всички притежатели на кредитни карти от банката имат възможност да получат изгоден cashback и да участват в кампании за атрактивни награди, като тези за концерта на Васко Василев.