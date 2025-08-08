Войната в Украйна:

Кредитните карти от Fibank могат да заведат притежателите си на концерта на Васко Василев

08 август 2025
Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира промоционална кампания, която ще продължи до 30 септември 2025 г. включително и предоставя шанс за 50 двойни покани за концерта на Васко Василев в град София.

Участниците трябва да притежават валидна кредитна карта, издадена от ПИБ преди 1 август 2025 г. и да реализират плащания с нея за минимум 500 лева в периода на кампанията. Fibank ще обяви печелившите на 3 октомври 2025 г., а пълните правила са публикувани тук.

Грандиозното шоу, което ще се състои тази година на 14 октомври в „Арена 8888 София“, ще отбележи 55-годишнината на световноизвестния български цигулар Васко Василев. В концерта ще се включат солистите от Ковънт Гардън, като се очакват и други изненади за родната публика. Първа инвестиционна банка подкрепя провеждането на концерта, а през 2024 г. банката беше партньор и на филма „Васко и цигулката“ за големия български музикант.

Предлаганите от Fibank кредитни карти – Visa и Mastercard, носят удобство и гъвкавост при пазаруване и плащане на сметки, както и повишена сигурност на трансакциите. Всички притежатели на кредитни карти от банката имат възможност да получат изгоден cashback и да участват в кампании за атрактивни награди, като тези за концерта на Васко Василев.

Антон Иванов
