Астрономите наблюдаваха звездна експлозия на милиард години след Големия взрив

Астрономите са наблюдавали звездна експлозия, която се е случила само милиард години след Големия взрив. Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ е регистрирал една от най-старите известни свръхнови във Вселената – експлозията на масивна звезда, случила се приблизително 1 милиард години след Големия взрив. Обектът е наречен Еос, на името на богинята на зората в древногръцката митология. Това съобщава Live Science.

Звездна експлозия на милиард години след Големия взрив

Изображенията на свръхновата от тип II са направени на 1 септември и 8 октомври 2025 г. Изследователите обясняват, че наблюдението на отделни звезди от ранната Вселена е почти невъзможно поради огромните разстояния. Свръхновите, които възникват по време на колапса на масивни звезди, обаче са толкова ярки, че стават видими дори на фона на цели галактики.

За да заснеме далечната свръхнова, екипът използва гравитационно лещиране – ефект, при който масивни обекти изкривяват пространство-времето и усилват светлината на източниците зад тях. Ето как учените успяха да видят Еос.

Експлозията е била богата на водород, а средата ѝ почти не е съдържала тежки елементи. Според изчисленията на изследователите, предшественикът на свръхновата е съдържал по-малко от 10% от „тежките метали“, открити в Слънцето. Този химичен състав потвърждава, че звездата е принадлежала към много ранно поколение, образувано преди Вселената да се обогати с тежки елементи.

Анализът на ултравиолетовото лъчение разкри, че Еос е свръхнова тип II-P – нейната яркост остава постоянна за дълго време, преди да избледнее. Изследователите предполагат, че телескопът е засекал обекта по време на последните етапи на това „плато“.

Все още не е ясно колко типични са характеристиките на Еос за масивни звезди от онази епоха. За да направят заключения, учените се нуждаят от повече примери за свръхнови от ранната Вселена.

Учените отбелязват, че подобни наблюдения ще помогнат за по-доброто разбиране как са се образували първите звезди, как са разпределяли тежките елементи – основите за по-късен живот – и как галактиките са се променяли в продължение на милиарди години.

