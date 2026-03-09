Лайфстайл:

Метеорит се приземи в спалнята на жилищен дом (ВИДЕО)

09 март 2026, 9:42 часа 371 прочитания 0 коментара
Метеорит се приземи в спалнята на жилищен дом (ВИДЕО)

Метеорит падна върху покрива на жилищна сграда. Инцидентът е станал в Германия, в град Кобленц в западногерманската провинция Рейнланд-Пфалц, вечерта на 8 март. ZDF Heute съобщаи, че фрагмент от метеорит е пробил покрива и след това е кацнал в спалня, но за щастие в този момент в стаята не е имало никой.

Метеорит, космически боклук или сигнал от извънземни? Какво е огненото кълбо в Синеморец (ВИДЕО)

Щети

Говорител на полицията заяви пред информационната агенция DPA, че части от метеорита са нанесли щети на покриви и къщи и в други региони, като съобщения идват от регионите Хунсрюк и Айфел. Според полицията в Кайзерслаутерн, очевидци съобщават за „огнени проблясъци“ в небето. Появили са се опасения, че летащият обект е ракета, но „няма признаци за инцидент със сигурността“, допълниха от полицията.

Още: Мъж пазел камък с години, надявайки се да е злато. Оказал се много по-ценен (ВИДЕО)

Япония

Припомняме, че през август миналата година в небето над Япония беше наблюдавано огнено кълбо. Изображения, публикувани онлайн, показаха изключително ярката светлинна топка, видима от стотици километри разстояние, съобщава френския уважаван всекидневник Le Monde. Огненото кълбо бе описано от очевидци като бяла светлина, която никога досега не е била виждана, както и като дневна светлина, която заслепява окото.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Заснеха падането на метеорит в Русия (ВИДЕО)

Тошихиса Маеда, директор на Космическия музей Сендай в префектура Кагошима, югозападна Япония, заяви, че това е изключително ярък метеор. Според НАСА, обектите, които причиняват огнени топки, могат да надвишават един метър по размер. Огнените топки, които експлодират в атмосферата, се наричат „болиди“, въпреки че термините „огнени топки“ и „болиди“ често се използват взаимозаменяемо.

Мистериозно огнено кълбо премина през Япония (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Германия метеорит
Още от Космос
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес