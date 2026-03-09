Метеорит се приземи в спалнята на жилищен дом (ВИДЕО)

Метеорит падна върху покрива на жилищна сграда. Инцидентът е станал в Германия, в град Кобленц в западногерманската провинция Рейнланд-Пфалц, вечерта на 8 март. ZDF Heute съобщаи, че фрагмент от метеорит е пробил покрива и след това е кацнал в спалня, но за щастие в този момент в стаята не е имало никой.

Щети

Говорител на полицията заяви пред информационната агенция DPA, че части от метеорита са нанесли щети на покриви и къщи и в други региони, като съобщения идват от регионите Хунсрюк и Айфел. Според полицията в Кайзерслаутерн, очевидци съобщават за „огнени проблясъци“ в небето. Появили са се опасения, че летащият обект е ракета, но „няма признаци за инцидент със сигурността“, допълниха от полицията.

"According to the Rhineland-Palatinate police headquarters, fragments of the meteorite caused damage to roofs and houses in the Hunsrück, the Eifel, and Koblenz around 7 p.m.

Япония

Припомняме, че през август миналата година в небето над Япония беше наблюдавано огнено кълбо. Изображения, публикувани онлайн, показаха изключително ярката светлинна топка, видима от стотици километри разстояние, съобщава френския уважаван всекидневник Le Monde. Огненото кълбо бе описано от очевидци като бяла светлина, която никога досега не е била виждана, както и като дневна светлина, която заслепява окото.

Тошихиса Маеда, директор на Космическия музей Сендай в префектура Кагошима, югозападна Япония, заяви, че това е изключително ярък метеор. Според НАСА, обектите, които причиняват огнени топки, могат да надвишават един метър по размер. Огнените топки, които експлодират в атмосферата, се наричат „болиди“, въпреки че термините „огнени топки“ и „болиди“ често се използват взаимозаменяемо.

