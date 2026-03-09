Правителството на Гюров:

Магнитни бури през седмицата 9-15 март 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

09 март 2026, 8:58 часа 352 прочитания 0 коментара
През новата седмица от 9 до 15 март 2026 г. се очаква поне един ден с магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 9 март ще бъде от степен 3,7, а по данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ за същия ден стойността на показателя ще е също 4. 

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 9 март 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 3,7. Това не е повишена геомагнитната активност и не би трябвало да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.  Слънчевите изригвания и магнитните бури са напаст. Но дори да сте метеозависими, има лесен път за справяне с проблема

Снимка: Meteoagent

Магнитни бури в периода 09.03.26 - 15.03.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 14 март стойността на Кр индекса ще е - 5, което може да доведе до здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2026 Mar 09 - 4

2026 Mar 10 - 3

2026 Mar 11 - 3

2026 Mar 12 - 2

2026 Mar 13 - 2

2026 Mar 14 - 5

2026 Mar 15 - 4

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Магнитни бури Магнитна буря
