Планетите имат своята мелодия. Чуйте музиката на Юпитер, Сатурн и Уран (ВИДЕО)

Всяка планета има своята мелодия. Учените от НАСА разкриха как звучи музиката на Юпитер, Сатурн и Уран. Специалисти са открили начин да пресъздадат мелодията на планетите от Слънчевата система с помощта на телескоп. Процесът се нарича „сонификация“ – преобразуване на информацията в звук. Учените са използвали данни от рентгеновата обсерватория Чандра и инфрачервени изображения от космическия телескоп Хъбъл. След това са преобразували получените изображения в звукови вълни.

Трите планети имат своята специфика, която отразява природата им. Юпитер е петата по отдалеченост от Слънцето планета и най-голямата (с голяма преднина) в Слънчевата система. Юпитер и другите газови гиганти в Слънчевата система (Сатурн, Уран и Нептун) са известни още като юпитероподобни планети, планети-гиганти. Погледнат от Земята, Юпитер има величина от −2, 94, което го прави най-яркият обект на нощното небе след Луната и Венера. Сатурн е шестата планета от Слънчевата система. Тя е газов гигант и е втора по големина в Слънчевата система след Юпитер.

Уран е седмата планета от Слънчевата система. Тя има третия по размер планетарен радиус и четвърта по големина планетарна маса в Слънчевата система. Сър Уилям Хершел оповестява откритието на планетата на 13 март 1781 година, с което разширява границите на познатата Слънчева система за пръв път в съвременната история. Това е първата планета, открита с помощта на телескоп.

Евгения Чаушева
