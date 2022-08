Гигантско нищо. Огромни петна от празнота разкъсват Вселената

От 50 години е известно, че във Вселената има области на абсолютна пустота, в които няма галактики. Тези области се наричат войдове (от английското void – пустота, празнота). Смята се, че те заемат до 80% от цялото пространство. Останалата част е заета от космическа мрежа, тоест галактиките са разположени под формата на дълги космически нишки, а в пресичането им се образуват галактични купове.

Най-малките региони на такива пустоти са с диаметър 20 милиона светлинни години, докато най-големите са над 160 милиона светлинни години. Рекордът принадлежи на Великата празнина в съзвездието Воловар с диаметър 330 милиона светлинни години, което се равнява на 0,27% от диаметъра на наблюдаваната Вселена (93 милиарда светлинни години в диаметър).

There’s an empty void in space so big that if you travelled across it you wouldn’t bump into anything for 752,536,988 years.

