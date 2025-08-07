Народни магазини и консерва копърка - от Курило до Курилските острови

Здраво се работи в тази държава. Няма ваканция, няма отдих. Вземат се мъдри управленски решения - кога на кило, кога на метър.

За поисканото от Пеевски знаем - минута е много да се изпълни. Сега и правителството реши да се придържа към установения ред и за отрицателно време одобри създаването на ново търговско дружество - "Магазин за хората" ЕАД.

Та, другарки и другари, в разгара на капитализма се връщаме към държавните магазини. В случая - даже цяла търговска верига. Радетелите на "повече държава, по-малко частна инициатива" ще бъдат напълно удовлетворени. Още: Пеевски ги поиска, кабинетът му ги гласува: Държавните "Магазини за хората" са факт

А Лади ще има ли?

Както върви, може и Лади да пуснат - колко му е. Може и консерва "Копърка" да се предлага - хем хранително, хем българско, хем си спомняме "га бехме млади". И бедни.

В този ред на мисли - как стана така, че вече не сме никак млади, но сме си все толкова бедни? Толкова, че държавата да ни отваря специални магазини за простолюдието? Всичката ли я сколаса тая държава, та опря до копърката?

Както и да е. Тепърва ще видим асортимента в тези магазини, може пък да не е толкова лош. Примерно, българските вина, ракии и бири най-сетне ще намерят своите купувачи. Че откакто са се пръкнали чуждите вериги, потребителят се поразглези - кеф ти френско, кеф ти италианско, кеф ти каквото ти душата поиска, на половин цена спрямо родното.

Само че авторите на проекта нека да знаят, че българинът не е съвсем прост. Ясно му е, че в иначе чисто българския хляб брашното е от къде ли не, включително от Украйна.

Ясно му е, че "сухото вещество", неотменна част от сирена, млека и кашкавали, идва от чужди страни, най-често - извън ЕС. За течния пушек хич няма да отваряме и дума, защото всеки знае - той е любимата съставка на българските производители на колбаси, наред с каквито се сетите оцветители. Още: "Ще се загробят едни държавни пари": Икономист за държавните магазини

Та главните магазинери, както му е редът още от Народната република, сигурно ще карат последните модели Лади. Може да са, примерно, хикс петици, кю осмици и прочее, но носталгията по соца ще бъде въплътена в брилянтна търговска идея.

Брилянтна, защото по концепция ще предлага български стоки с ограничена надценка.

Но пак ще се почеше българинът по тила и ще попита - ама над каква цена се слага тази надценка, кой я определя? И кои ще са тези търговци, дето да търгуват без цел печалба? Моментално да минат на работа към Червения кръст или към някакви доброволчески формирования.

Такива търговци просто няма.

Но пък има все още необхванати и неконтролирани от Пеевски, нали?

Контрол по хоризонтала и по вертикала

Ето за това говорим - някакви търговци правят някакви пари и не дават, на когото трябва. Те много лесно могат да бъдат дисциплинирани. Това да не ти е Лафката - не е! Тя беше нещо като упражнение, там държава нямаше и може би поради това бързо се спомина. Но първо изяде дребните бизнеси на сума ти народ. Още: Четири въпроса към държавата за магазините в пощите - нула конкретни идеи как ще работят

Сега ще покажем в кого е хлябът - в буквалния смисъл. Щото за ножа всички знаем. Виждаме го всеки Божи ден как реже порциите. И съдбите на хората.

Имаме пореден пример за това как една принципно добра идея се превръща в пародия на самата себе си. Малко са магазините, дето хлопнаха кепенци в последните 20 години, та ще откриваме нови. Държавни. От Курило та чак до Курилските острови - защо не, те са си наши или поне натам вървят нещата, ако следваме маршируващите към БРИКС политици.

Какъв ли кусур им намериха на пощите?

Засега е ясно, че веригата ще се помещава в търговските обекти на кооперативните организации от Централния кооперативен съюз, които са над 1000. Така и не ни обясниха защо се отказаха от първоначалното предложение магазините да се помещават в сградите на Български пощи - друга една не по-малко брилятнта идея. Още: Газ, мас и патрони: Пощенско държавно предприятие "Ново начало"

Търговският напън на държавата се случва на фона на куп публикации в чуждата преса, посветени на главния художествен ръководител на правителството Делян Пеевски. Последната засега е в "Дер Щандард" и в нея се подчертава, че в България "опозиционерите са произволно арестувани, а съдебните органи се контролират от партийни интереси: малко преди присъединяването на еврото през следващия януари върховенството на закона в България изглежда е в катастрофално състояние." Още: Der Standard: Как олигархът Делян Пеевски поема контрола в България

Парламентът като древногръцки хор

В цялото това безумие българският парламент приглася като хор от древногръцка трагедия - пее, танцува и ръкопляска, почти участва в действието, дава разни смръцафръцани полуобяснения и в крайна сметка пуска на сцената да се вихри едно безумие, растящо в геометрична прогресия.

Ама то за някакви си 10 милиона струва ли си да се тревожи депутатството? Милиарди отлетяха в знайни и незнайни посоки, та за тези ли трохи ще се борят?

Слободията е към своя край, другарки и другари. Гледайте държавните магазини и си мислете за Член първи.

Иде със страшна сила.

Автор: Евелина Гечева