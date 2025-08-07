Петролът и цените му дотук се подиграват със заканите на Тръмп за нови мита и вторични санкции

Всичките нови закани и обещания на американския президент Доналд Тръмп за нови и нови санкции и то заради руския петрол повлияха на пазарите, но не бяха първи фактор според дневния анализ на Reuters. За пръв път от началото на седмицата се стигна до поскъпване на черното злато, след като Тръмп започна поредната си словесна кампания с думите, че ако петролът поевтинее с 10 долара, руският диктатор Владимир Путин ще бъде принуден да спре войната в Украйна заради непоправими щети за руската икономика.

В неприсъствената азиатска сесия на петролните пазари, която тече сега, цената и на двата основни сорта петрол в световен мащаб се повиши. Лекият суров американски петрол поскъпна с 45 цента, до 64,80 долара за барел или 0,70% промяна нагоре. Европейският сорт Brent поскъпна с 43 цента, до 67,32 долара за барел или 0,64% промяна.

При затварянето на американските пазари, ръстът на цените стигна 1%, което прекъсна серия от 5 дни с поевтиняване. Brent-ът стигна до 67,51 долара за барел, докато лекият суров петрол прескочи 65 долара за барел – 65,03 долара. Повишението беше съответно с 62 цента и 68 цента за двата вида.

Защо – има намаление на американските резерви от петрол, с 3 млн. барела, до 423,7 млн. барела. Добивът на петрол в Мексиканския залив скочи до най-високото си ниво от 2023 година насам, обаче световното търсене на петрол все още е с 90 000 барела дневно по-ниско от прогнозата на JP Morgan. Очакванията са за тенденция на растеж.

С други думи – засега заканите на Тръмп за нови мита и съответно намаляване на търсенето заради по-ниска икономическа активност не влияят на петролния пазар. Очаква се това да се промени евентуално, но дотук инвеститорите повече се съобразяват с американската икономика и инфлацията, а не с бъдещи санкционни ограничения – Още: Руски петрол: Тръмп загатна за още удари срещу партньори на Путин (ВИДЕО)